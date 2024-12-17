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Her şey ortaya döküldü! Bir dönem Hadise ile sevgili olan Sinan Akçıl sessizliğini bozdu

Güzel şarkıcı Hadise, Sinan Akçıl ile ilişkisinin bir video yüzünden bittiğini söyledi. Akçıl’dan da yanıt gecikmedi. Akçıl, "Eski defterler çoktan kapanmıştır" dedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :17 Aralık 2024
Her şey ortaya döküldü! Bir dönem Hadise ile sevgili olan Sinan Akçıl sessizliğini bozdu

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    Hadise, önceki gün İbrahim Selim'in YouTube programına katıldı. Hadise, eski bir ilişkisi hakkında konuştu.

    Her şey ortaya döküldü! Bir dönem Hadise ile sevgili olan Sinan Akçıl sessizliğini bozdu (Takvim.com.tr)Her şey ortaya döküldü! Bir dönem Hadise ile sevgili olan Sinan Akçıl sessizliğini bozdu (Takvim.com.tr)

    İsim vermeden yaşanan olayı anlatan Hadise, "Bir kavga yaşandı ben çıktım evden. Otele gittim peşimden geldi. Olur ya ilişkilerde ayrılma süreci başlamıştır, ayrılamazsın. Ben telefonumu laptop ile şarj ediyordum, o da 'Telefonumu şarj eder misin?' dedi. Birden bilgisayara bağlayınca 'her şeyi senkronize etmek ister misin?' yazısı çıktı ben de evete bastım. Kendisini çekmiş aynada aşırı fazla ayna pozları. Hiç yakışmıyor. Ondan sonra bir video izledim. İyi ki de izledim" dedi.

    Her şey ortaya döküldü! Bir dönem Hadise ile sevgili olan Sinan Akçıl sessizliğini bozdu (Takvim.com.tr)Her şey ortaya döküldü! Bir dönem Hadise ile sevgili olan Sinan Akçıl sessizliğini bozdu (Takvim.com.tr)

    LAF SÖYLENMEZ!
    Hadise'nin bu açıklamaları sonrası o kişinin 2009-2010 yılları arasında aşk yaşadığı Sinan Akçıl olduğu iddia edildi. Akçıl'dan Hadise'ye yanıt gecikmedi.

    Yakışıklı popçu, "Ben hikayeyi bu şekilde hatırlamıyorum tam olarak ama neyse... Bir kadının lafı üzerine laf söylenmez. Eski defterler çoktan kapanmıştır" açıklamasında bulundu.

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