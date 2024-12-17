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Devrim Özkan ve Lucas Torreira çiftinden üzen haber geldi! Birbirlerini tek kalemde sildiler

Evlenecekleri konuşulan Devrim Özkan ve Lucas Torreira’dan beklenmedik hamle geldi. Özkan ve Toreira birbirlerini takipten çıktı, fotoğrafları da sildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :17 Aralık 2024
Devrim Özkan ve Lucas Torreira çiftinden üzen haber geldi! Birbirlerini tek kalemde sildiler

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    Oyuncu Devrim Özkan ile Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira, geçtiğimiz ocak ayında noktalamıştı. Özkan ile Torreira, birbirlerinin sosyal medya hesaplarını takip etmeyi bırakıp; birlikte olan fotoğrafları da silmişti. Ünlü çift, ayrılıktan 8 ay sonra ilişkilerine ikinci bir şans daha vermişti. Evlenecekleri konuşulan ikiliden dikkat çeken hamleler geldi.

    YAK BÜTÜN FOTOĞRAFLARI
    Uzun süredir sosyal medya hesaplarından paylaşım yapmayan Devrim Özkan ile Lucas Torreira, birbirini takipten çıkardı. Lucas Torreira birlikte çekilen fotoğraflarını kaldırmazken; Özkan paylaştığı kareleri silmeyi tercih etti. Tüm bu yaşananların ardından ünlü çiftin ayrıldığı iddia edildi. Devrim Özkan da Lucas Torreira da konuyla ilgili sessizliklerini koruyor.

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