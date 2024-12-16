"Uğur" getirmedi | Ebru Şallı'dan zehir zemberek yeni açıklama! "Uğur Akkuş'tan şiddet gördüm" dedi yer yerinden oynadı

Ünlü manken Ebru Şallı ile Uğur Akkuş , 2017 yılında tanıştı. 2019 yılında evlilik kararı aldı. Çırağan Sarayı'ndaki görkemli bir düğünle yeni hayatlarına adım attı. Ancak masal gibi başlayan bu evlilik şimdilerde bir krizin ortasında yer aldı. İş insanı Uğur Akkuş, Şallı'ya boşanma davası açtı.

Ebru Şallı ve Uğur Akkuş (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

Akkuş, "Aşk evliliği sanmıştım. Ama para içinmiş" deyip boşanma kararı aldığını anlattı. Şallı ise bu sözleri şöyle yanıtladı:

Aramızda ne kavga ne mal paylaşımı var. Sinirlenmiş olabilir! Uğur bu! Bir süre sonra Uğur Akkuş geri adım attı. Boşanma davasını geri çekip "Evliliğimize, ilişkimize bir şans daha vermeye karar verdik" ifadesini kullandı.

Ancak Ebru Şallı'nın dün yayınladığı mesaj krizin bitmediğini kanıtladı. Şallı, Akkuş'un kendisini, ailesini ve arkadaşlarını tehdit ettiğini anlattı. Şiddete maruz kaldığını vurguladı.