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"Uğur" getirmedi | Ebru Şallı'dan zehir zemberek yeni açıklama! "Uğur Akkuş'tan şiddet gördüm" dedi yer yerinden oynadı

Ünlü manken Ebru Şallı, önce boşanma davası açan sonra vazgeçen eşi Uğur Akkuş'u hedef aldı. Şallı,"Söz konusu şahıs tarafından şiddete maruz kaldım. Bana, aileme ve çalıştığım firmalara bile tehdit içerikli mesajlar gönderdi. Boşanma süreci devam ediyor." dedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :16 Aralık 2024
Uğur getirmedi | Ebru Şallı’dan zehir zemberek yeni açıklama! Uğur Akkuş’tan şiddet gördüm dedi yer yerinden oynadı

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    Ünlü manken Ebru Şallı ile Uğur Akkuş, 2017 yılında tanıştı. 2019 yılında evlilik kararı aldı. Çırağan Sarayı'ndaki görkemli bir düğünle yeni hayatlarına adım attı. Ancak masal gibi başlayan bu evlilik şimdilerde bir krizin ortasında yer aldı. İş insanı Uğur Akkuş, Şallı'ya boşanma davası açtı.

    Ebru Şallı ve Uğur Akkuş (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Ebru Şallı ve Uğur Akkuş (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

    Akkuş, "Aşk evliliği sanmıştım. Ama para içinmiş" deyip boşanma kararı aldığını anlattı. Şallı ise bu sözleri şöyle yanıtladı:

    Aramızda ne kavga ne mal paylaşımı var. Sinirlenmiş olabilir! Uğur bu! Bir süre sonra Uğur Akkuş geri adım attı. Boşanma davasını geri çekip "Evliliğimize, ilişkimize bir şans daha vermeye karar verdik" ifadesini kullandı.

    Ancak Ebru Şallı'nın dün yayınladığı mesaj krizin bitmediğini kanıtladı. Şallı, Akkuş'un kendisini, ailesini ve arkadaşlarını tehdit ettiğini anlattı. Şiddete maruz kaldığını vurguladı.

    Ebru Şallı ve Uğur Akkuş (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Ebru Şallı ve Uğur Akkuş (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

    BUGÜNE KADAR SUSTUM
    İŞTE ŞALLI'NIN İTİRAFI:
    Boşanma aşamasında olduğum Uğur A.'nın, başta ailem ve yakınlarım olmak üzere, basın mensubu arkadaşlarıma, dostlarıma, iş yaptığım kurumlara ve çalıştığım her firma ve kuruma tehdit ve hakaret içerikli mesajlar gönderdiğini üzülerek öğrenmiş bulunuyorum. Ne yazık ki ben de uzun süredir şiddet, tehdit ve hakaretlere maruz kalıyorum. Kendisini 5 aydır görmüyorum. Bugüne kadar yaşadıklarımı evlilik kurumuna saygımdan kimseye yansıtmamaya ve bu durumu sessizce sizlere yansıtmayarak atlatmaya çalıştım.

    Uğur Akkuş (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Uğur Akkuş (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

    MECBUR KALDIM...
    Ebru Şallı, konuyla ilgili konuşmak istemediğini ancak yaşadığı durumun kendisini buna mecbur ettiğini belirtti:

    Bu tür konular hakkında konuşmayı tercih etmem. Ancak bu açıklamayı yapmak zorunda kaldım. Yaşadığım bu süreçte yanımda olan herkese teşekkür ederim...

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