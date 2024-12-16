Muhteşem Hadise! Yeni albüm haberleri heyecan yarattı

Türk pop müziğinin güçlü kadın sanatçılarından Hadise, Türkiye turnesi kapsamında önceki gece Ankara sahnesindeydi. Her konserinde hit şarkılarını muhteşem dans performansıyla sahneye taşıyan Hadise, İstanbul konserinin ardından soluğu Ankara'da aldı.

Sanatçı, "İstanbul konserinde 2025'de yeni bir albüm yayınlayacağımı söyleyince heyecanlandığınız için teşekkür ederim" diyerek geceyi başlattı.

Özel tasarım gri tonlarındaki kostümüyle sahneye çıkan sanatçı, güzelliği ile de göz kamaştırdı. 2 saat aralıksız performansı ile yine ayakta alkışlandı.