Bir d"ev"met hayal | 500 bin dolara kadar ev bakıyor: Demet Özdemir gözünü Dubai'ye çevirdi

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Demet Özdemir, aslında dansçıydı. "Çilek Kokusu" adlı dizideki Aslı karakteri ile şöhreti yakaladı. Bu durum ona zenginliğin de kapısını açtı. Kazandığı parayı ise evlere yatırdı.

Demet Özdemir (Takvim.com.tr | Foto Arşiv) Yunanistan'da tam 1.3 milyon Euro yaklaşık 50 milyon TL'ye kendine ev aldı. Özdemir, Yunanistan'dan sonra rotayı Dubai'ye kırdı. Uluslararası En İyi Kadın Oyuncu ödülünü almak için Dubai'ye giden Özdemir, Dubai Marinası'nın bulunduğu alana hayran kaldı. Rezidans dairesi baktı.