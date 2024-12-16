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Bir d"ev"met hayal | 500 bin dolara kadar ev bakıyor: Demet Özdemir gözünü Dubai'ye çevirdi

Güzel oyuncu Demet Özdemir, dizilerden, reklamlardan ve sosyal medya tanıtımlarından para bastı. Yunanistan’dan sonra şimdi de Dubai’de kendine yeni ev bakmaya başladı.

Doğan Savaş Doğan Savaş
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :16 Aralık 2024
Bir devmet hayal | 500 bin dolara kadar ev bakıyor: Demet Özdemir gözünü Dubai’ye çevirdi

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    Demet Özdemir, aslında dansçıydı. "Çilek Kokusu" adlı dizideki Aslı karakteri ile şöhreti yakaladı. Bu durum ona zenginliğin de kapısını açtı. Kazandığı parayı ise evlere yatırdı.

    Demet Özdemir (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Demet Özdemir (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

    Yunanistan'da tam 1.3 milyon Euro yaklaşık 50 milyon TL'ye kendine ev aldı. Özdemir, Yunanistan'dan sonra rotayı Dubai'ye kırdı. Uluslararası En İyi Kadın Oyuncu ödülünü almak için Dubai'ye giden Özdemir, Dubai Marinası'nın bulunduğu alana hayran kaldı. Rezidans dairesi baktı.

    Demet Özdemir (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Demet Özdemir (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

    Özellikle 2+1 yüksek kat bir daire araştırdığı vurgulandı. Dubai'de en ucuz 1+1 rezidans dairelerinin fiyatı ise 300 bin dolardan başlıyor...

    Demet Özdemir (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Demet Özdemir (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

    İddiaya göre Demet Özdemir 300 bin ila 500 bin dolar arasındaki dairelerden kendisine bir ev bakıyor.

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