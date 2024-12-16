78’lik efsaneye dudak uçuklatan sürpriz! Süper Star Ajda Pekkan kolunda servet taşıyor

Ajda Pekkan (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

Fit görüntüsü ile tüm dikkatleri üzerine topladı. Yaşına rağmen hala Türkiye'nin en çok kazanan ve en çok sahne yapan isimleri arasında yer aldı. İşte Süper Star bu kez aldığı hediyeyle gündemi salladı.