78’lik efsaneye dudak uçuklatan sürpriz! Süper Star Ajda Pekkan kolunda servet taşıyor

Türkiye'nin Süper Star'ı Ajda Pekkan, 80'ine merdiven dayadı. Ama sahnesiyle sesiyle gençlere taş çıkardı. Yaptırdığı estetik operasyonlarla kendine ait bir rekor kırdı.
Türkiye'nin Süper Star'ı Ajda Pekkan, 80'ine merdiven dayadı. Ama sahnesiyle sesiyle gençlere taş çıkardı. Yaptırdığı estetik operasyonlarla kendine ait bir rekor kırdı.
Fit görüntüsü ile tüm dikkatleri üzerine topladı. Yaşına rağmen hala Türkiye'nin en çok kazanan ve en çok sahne yapan isimleri arasında yer aldı. İşte Süper Star bu kez aldığı hediyeyle gündemi salladı.
İddiaya göre bir hayranı Ajda Pekkan için kesenin ağzını açtı. Tam1.5 milyon TL'lik Rolex marka saat satın aldı. Saatin modelinin Datejust olduğu vurgulandı. Gizemli hayran yakın dostu aracılığıyla bu hediyeyi Pekkan'a yolladı.
Ajda Pekkan sürpriz hediye karşısında büyük mutluluk yaşadı. Şimdi herkes ayrı soruya cevap aradı: Kim bu gizemli ve bonkör hayran.