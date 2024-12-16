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78'lik efsaneye dudak uçuklatan sürpriz! Süper Star Ajda Pekkan kolunda servet taşıyor

Süper Star Ajda Pekkan'ı şaşkına döndüren bir hediye geldi. Gizemli hayranı, ünlü sanatçıya 1.5 milyon TL değerinde bir Rolex saat hediye etti. Herkes aynı soruyu soruyor, kim bu gizemli hayran?

Doğan Savaş Doğan Savaş
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :16 Aralık 2024
78’lik efsaneye dudak uçuklatan sürpriz! Süper Star Ajda Pekkan kolunda servet taşıyor

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    Türkiye'nin Süper Star'ı Ajda Pekkan, 80'ine merdiven dayadı. Ama sahnesiyle sesiyle gençlere taş çıkardı. Yaptırdığı estetik operasyonlarla kendine ait bir rekor kırdı.

    Ajda Pekkan (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Ajda Pekkan (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

    Fit görüntüsü ile tüm dikkatleri üzerine topladı. Yaşına rağmen hala Türkiye'nin en çok kazanan ve en çok sahne yapan isimleri arasında yer aldı. İşte Süper Star bu kez aldığı hediyeyle gündemi salladı.

    Ajda Pekkan (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Ajda Pekkan (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

    İddiaya göre bir hayranı Ajda Pekkan için kesenin ağzını açtı. Tam1.5 milyon TL'lik Rolex marka saat satın aldı. Saatin modelinin Datejust olduğu vurgulandı. Gizemli hayran yakın dostu aracılığıyla bu hediyeyi Pekkan'a yolladı.

    Ajda Pekkan (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Ajda Pekkan (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

    Ajda Pekkan sürpriz hediye karşısında büyük mutluluk yaşadı. Şimdi herkes ayrı soruya cevap aradı: Kim bu gizemli ve bonkör hayran.

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