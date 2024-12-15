Ünlü çift dualara tutundu! Gökçe Bahadır ve eşi Emir Ersoy çocuk istiyor: Her şey nasip

Eşi Gökçe Bahadır 'ın ara ara sahneye çıkarak kendisiyle şarkılar söylemesini değerlendiren Ersoy, "Sahnede olmayı çok seviyor ama ara ara çıkıyor. Şarkı söylüyor ama şarkı söyleyeceğim niyetinde çok olmuyor. Ona çok ısrar oluyor, çok da ısrar edilince kırmıyor o da... Sahne insanı Gökçe... Her zaman her yere yakışır. Çok seviyor, müzik onun bir tutkusu" dedi.

Gökçe Bahadır'ın eşi Emir Ersoy'dan çocuk sinyali! (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

"SAKINMIYORUZ"

Emir Ersoy, uzun süredir evli olduğu Gökçe Bahadır ile birlikte çocuk düşünüp düşünmediğine dair sorulara ise, "Tanrı ne isterse... Kısmet böyle işler. Biz karşı değiliz böyle bir duruma... Hiçbir şeyi sakınmıyoruz. Olursa da sürpriz olmazsa da sürpriz. Olursa çok da güzel bir sürpriz. Allah isteyen herkese nasip etsin" yanıtını verdi.