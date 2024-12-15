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Nereden nereye! Ertem Şener tam 19 yıl önceki videoyu paylaştı: Birce Akalay'ı estetiksiz görenler inanamadı

“Beyaz Futbol” programının sunuculuğunu üstlenen Ertem Şener sosyal medya hesabından 2005 yılı Şampiyonlar Ligi yayınından bir videoyu paylaştı. Şener'in programdaki partnerinin Birce Akalay olması dikkatlerden kaçmadı. Ancak Akalay'ın estetiksiz halini görenler tanımakta bir hayli güçlük çekti. O video kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :15 Aralık 2024
Nereden nereye! Ertem Şener tam 19 yıl önceki videoyu paylaştı: Birce Akalay’ı estetiksiz görenler inanamadı

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    Ertem Şener sosyal medya hesabından paylaştığı bir video ile sosyal medyanın gündemine oturmayı başardı. Şener, tam 19 yıl öncesine ait 2005 yılı Şampiyonlar Ligi yayınından bir anını yayınladı. Şener'in programdaki partnerinin Birce Akalay olması dikkat çekti. Oyunculuk kariyerine adım atmadan sunuculuk yapan Akalay'ın eski halini görenler tanımakta güçlük çekti.


    Akalay'ın yıllar önceki haline sosyal medyada, "Tanıyamadım", "Bambaşka biri", "Estetik harikasıymış" gibi yorumlar yapıldı. Akalay daha önce katıldığı bir programda estetik iddialarına yanıt vermiş ve "Benim bıçak altına yattığım herhangi bir estetiğim yok. Herkesin yaptırdığı kadar ufak tefek dokunuşlar var'' demişti.

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