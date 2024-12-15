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Kerem Bürsin sonunda aradığı aşkı buldu: "Her şey mükemmel"

Karizmatik oyuncu Kerem Bürsin, geçtiğimiz gün Etiler'de objektiflere takıldı. Gazetecilerle sohbet eden Bursin yeni aşkı sosyetik güzel Melisa Tapan ile ilgili, “Mutluyuz ama yoğunuz. Her şey mükemmel” ifadelerini kullandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :15 Aralık 2024
Kerem Bürsin sonunda aradığı aşkı buldu: Her şey mükemmel

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    Kerem Bürsin, geçtiğimiz gün Etiler'de bir kuaför çıkışı görüntülendi. Basın mensuplarını kırmayarak kısa bir sohbet eden Bürsin, özel hayatıyla ilgili sorulara samimi yanıtlar verdi. Geçtiğimiz aylarda Melisa Tapan ile yeni bir aşka yelken açan oyuncu, ilişkisi hakkında, "Her şey gayet iyi gidiyor. Mutluyuz, özel hayatı özel olduğu için çok konuşmak istemiyorum. İnşallah herkes mutlu olsun. Mutlu olmak önemli" ifadelerini kullandı. Bürsin, gazetecilerin "Yakın zamanda sizi yan yana görebilecek miyiz?" sorusuna ise, "İnşallah, şimdilerde yoğun bir süreçten geçiyoruz" diyerek yanıt verdi.

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