Güzel oyuncu Pelin Karahan’dan hayatı hakkında samimi itiraf: Toplum baskısı yüzünden çoğu şeyi yapamadım

Güzel oyuncu 2014 yılında Bedri Güntay ile hayatını birleştirmişti. Çift, aynı yıl oğulları Ali Demir'i kucağına almıştı. Anne olduğundan bu yana güzel oyuncuyu yeni projelerde çok sık göremedik. Kendisi şimdilerde daha çok sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye başlamıştı.

Pelin Karahan (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

HAYATIM ETKİLENDİ!

Karahan, önceki gün "Mukadderat" filminin Nişantaşı'ndaki özel gösteriminde ortaya çıktı. Gazetecilerle ayaküstü sohbet eden Karahan, samimi bir röportaj gerçekleştirdi.

Çarpıcı bir açıklamada bulunan Karahan, "Ne yazık ki, 'elalem ne der?' diye düşünürüm. Bu yüzden yapmak istediğim çok şeyi yapmıyorum" diyerek toplumsal baskı ve normların hayatını büyük ölçüde etkilediğini dile getirdi.