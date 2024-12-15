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Güzel oyuncu Pelin Karahan'dan hayatı hakkında samimi itiraf: Toplum baskısı yüzünden çoğu şeyi yapamadım

Başarılı oyuncu Pelin Karahan, geçtiğimiz gün Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Gazetecilerle kısa bir sohbet gerçekleştiren Karahan, toplumsal baskıların oyunculuk hayatını etkilediğini açıklayarak, "El alem ne der düşünürüm ve bu yüzden çoğu şeyi yapamadım" dedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :15 Aralık 2024
Güzel oyuncu Pelin Karahan’dan hayatı hakkında samimi itiraf: Toplum baskısı yüzünden çoğu şeyi yapamadım

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    Yaptırdığı estetik müdahalelerle ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelen güzel oyuncu Pelin Karahan, daha önce birçok başarılı projede yer almıştı.

    Pelin Karahan ve çocukları (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Pelin Karahan ve çocukları (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

    Güzel oyuncu 2014 yılında Bedri Güntay ile hayatını birleştirmişti. Çift, aynı yıl oğulları Ali Demir'i kucağına almıştı. Anne olduğundan bu yana güzel oyuncuyu yeni projelerde çok sık göremedik. Kendisi şimdilerde daha çok sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye başlamıştı.

    Pelin Karahan (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Pelin Karahan (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

    HAYATIM ETKİLENDİ!
    Karahan, önceki gün "Mukadderat" filminin Nişantaşı'ndaki özel gösteriminde ortaya çıktı. Gazetecilerle ayaküstü sohbet eden Karahan, samimi bir röportaj gerçekleştirdi.

    Çarpıcı bir açıklamada bulunan Karahan, "Ne yazık ki, 'elalem ne der?' diye düşünürüm. Bu yüzden yapmak istediğim çok şeyi yapmıyorum" diyerek toplumsal baskı ve normların hayatını büyük ölçüde etkilediğini dile getirdi.

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