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Aldatıldım! Evrim Alasya: "Üçüncü kişi bana ulaştı"

Başarılı oyuncu Evrim Alasya, önceki gün bir programa konuk oldu. Geçmişte aldatıldığını itiraf eden oyuncu, "Herkes aldatılmıştır diye düşünüyorum. Mesajla yakaladığım da, üçüncü bir kişinin bana ulaştığı durumlar da oldu" dedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :15 Aralık 2024
Aldatıldım! Evrim Alasya: Üçüncü kişi bana ulaştı

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    Evrim Alasya, önceki gün bir programa konuk oldu. Geçmişte aldatıldığını itiraf eden oyuncu, "Herkes aldatılmıştır diye düşünüyorum. Mesajla yakaladığım da, üçüncü bir kişinin bana ulaştığı durumlar da oldu" dedi. Sözlerine her şeye rağmen aşkın öneminden bahsederek devam eden Alasya, "Bu hayatı yaşanabilir kılan tek şey aşk. İnsan her şeyi aşkla, hakkını vererek yapabiliyor. Bu hayatta Evrim'in egosunu aşktan başka hiçbir şey kıramadı. İnsanda ben duygusu vardır ya, aşk duygusu geldiği zaman sınırları zorlarsın, kendini ve o ben duygusunu yok sayarsın" ifadelerini kullandı.

    "BÜYÜDÜMÜĞÜ HİSSEDİYORUM"

    Hayatının bu döneminde olgunlaştığını söyleyen Alasya, "40'lı yaşlar çok güzelmiş. Büyüdüğümü, olgunlaştığımı hissediyorum. Çocuk yapmayı hiç düşünmedim. Çünkü ben kendimle uğraşmayı, didik didik etmeyi seviyorum" şeklinde konuştu.

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