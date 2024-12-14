Serenay Sarıkaya sevgilisi Mert Demir’den ayrılınca depresyon modunu açtı! Mavi yorgan akımına kapıldı

Serenay Sarıkaya, önceki gün bir derginin kapak çekimleri için kamera karşısına geçti. Yorgan stiliyle görünen Sarıkaya dünyada hızla yayılan bu akıma da kapıldı.
Serenay Sarıkaya, önceki gün bir derginin kapak çekimleri için kamera karşısına geçti. Yorgan stiliyle görünen Sarıkaya dünyada hızla yayılan bu akıma da kapıldı.
Son zamanların en trend akımlarından olan yorgan stiline Türkiye'den el atan Sarıkaya, bir hayli ilgi çekti. Enerjisi ve güzelliği ile her zaman göz önünde olan ünlü oyuncu, yine herkesi kendine hayran bırakmayı başardı.
Sosyal medyada gündem olan fotoğraflara birçok yorum da yapıldı.
"KENDİMDEN MEMNUNUM"
Son dönemde Mert Demir'le olan ayrılığı ile konuşulan Serenay Sarıkaya'nın son fotoğraflarını görenler, "Serenay Mert'in ayrılığı sonrası yorgana sarıldı" ve "Ayrılık sonrası yorgana sarmış, depresyon modunda" yorumları yaptı.
Ayrıca dergide kendinden bahseden şarkıcı, şunları söyledi: "Kendimden memnunum ... Hatta kendimden razıyım diyelim, iyisiyle kötüsüyle bu benim... Hepsinden olduğum şey huzurum!"