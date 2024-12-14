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Serenay Sarıkaya sevgilisi Mert Demir'den ayrılınca depresyon modunu açtı! Mavi yorgan akımına kapıldı

Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, moda uğruna mavi yorgan giydi. Fotoğrafları görenler ayrıldığı sevgilisi Mert Demir’den dem vurarak, "Depresyon modunu açtı" yorumları yaptı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :14 Aralık 2024
Serenay Sarıkaya sevgilisi Mert Demir’den ayrılınca depresyon modunu açtı! Mavi yorgan akımına kapıldı

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    Serenay Sarıkaya, önceki gün bir derginin kapak çekimleri için kamera karşısına geçti. Yorgan stiliyle görünen Sarıkaya dünyada hızla yayılan bu akıma da kapıldı.

    Serenay Sarıkaya, moda uğruna mavi yorgan giydi (Takvim Gazetesi)Serenay Sarıkaya, moda uğruna mavi yorgan giydi (Takvim Gazetesi)

    Son zamanların en trend akımlarından olan yorgan stiline Türkiye'den el atan Sarıkaya, bir hayli ilgi çekti. Enerjisi ve güzelliği ile her zaman göz önünde olan ünlü oyuncu, yine herkesi kendine hayran bırakmayı başardı.

    Sosyal medyada gündem olan fotoğraflara birçok yorum da yapıldı.

    Güzel oyuncu Mert Demir ile bütün fotoğraflarını sildi (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Güzel oyuncu Mert Demir ile bütün fotoğraflarını sildi (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

    "KENDİMDEN MEMNUNUM"
    Son dönemde Mert Demir'le olan ayrılığı ile konuşulan Serenay Sarıkaya'nın son fotoğraflarını görenler, "Serenay Mert'in ayrılığı sonrası yorgana sarıldı" ve "Ayrılık sonrası yorgana sarmış, depresyon modunda" yorumları yaptı.

    Serenay Sarıkaya (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Serenay Sarıkaya (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

    Ayrıca dergide kendinden bahseden şarkıcı, şunları söyledi: "Kendimden memnunum ... Hatta kendimden razıyım diyelim, iyisiyle kötüsüyle bu benim... Hepsinden olduğum şey huzurum!"

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