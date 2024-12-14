Serenay Sarıkaya sevgilisi Mert Demir’den ayrılınca depresyon modunu açtı! Mavi yorgan akımına kapıldı

Serenay Sarıkaya , önceki gün bir derginin kapak çekimleri için kamera karşısına geçti. Yorgan stiliyle görünen Sarıkaya dünyada hızla yayılan bu akıma da kapıldı.

Serenay Sarıkaya, moda uğruna mavi yorgan giydi (Takvim Gazetesi)

Son zamanların en trend akımlarından olan yorgan stiline Türkiye'den el atan Sarıkaya, bir hayli ilgi çekti. Enerjisi ve güzelliği ile her zaman göz önünde olan ünlü oyuncu, yine herkesi kendine hayran bırakmayı başardı.

Sosyal medyada gündem olan fotoğraflara birçok yorum da yapıldı.