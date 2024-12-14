Kocam da kocam: Ünlü oryantal Asena’nın eşinden milyonluk hediye! Fiyatını duyanlar şoke oldu

Uzun yıllar televizyonlarda sahne alan ünlü oryantal Asena, 2017 yılında evlendikten sonra yurt dışına yerleşmiş ve mesleğini bırakmıştı.
Uzun yıllar televizyonlarda sahne alan ünlü oryantal Asena, 2017 yılında evlendikten sonra yurt dışına yerleşmiş ve mesleğini bırakmıştı.
İşletmeci Hasan Dere ile dünyaevine giren ve gözlerden uzak bir yaşam sürdüren Asena, geçtiğimiz günlerde bir etkinlikte sahne almış ve oryantal dansıyla etkinliğe damga vurmuştu.
Şimdi ise ünlü oryantal, eşinin kendisine aldığı lüks arabayla gündeme geldi.
Dere'nin eşi Asena'ya hediye ettiği lüks bir markaya ait olan aracın fiyatı ise duyanları şoke etti. Aracın 40 milyon TL olduğu iddia edildi.