Kocam da kocam: Ünlü oryantal Asena’nın eşinden milyonluk hediye! Fiyatını duyanlar şoke oldu

Ünlü oryantal Asena'nın eşinden milyonluk hediye! (Takvim.com.tr)

Dere'nin eşi Asena'ya hediye ettiği lüks bir markaya ait olan aracın fiyatı ise duyanları şoke etti. Aracın 40 milyon TL olduğu iddia edildi.