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Kocam da kocam: Ünlü oryantal Asena'nın eşinden milyonluk hediye! Fiyatını duyanlar şoke oldu

Ünlü oryantal Asena, 2017 yılında evlendikten sonra yurt dışına yerleşmiş ve mesleğini bırakmıştı. İş insanı Hasan Dere, eşi Asena için kesenin ağzını açtı. Dere, Asena’ya 40 milyon TL değerinden lüks bir araç hediye etti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :14 Aralık 2024
Kocam da kocam: Ünlü oryantal Asena’nın eşinden milyonluk hediye! Fiyatını duyanlar şoke oldu

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    Uzun yıllar televizyonlarda sahne alan ünlü oryantal Asena, 2017 yılında evlendikten sonra yurt dışına yerleşmiş ve mesleğini bırakmıştı.

    Ünlü oryantal Asena'nın eşinden milyonluk hediye! (Takvim.com.tr)Ünlü oryantal Asena'nın eşinden milyonluk hediye! (Takvim.com.tr)

    İşletmeci Hasan Dere ile dünyaevine giren ve gözlerden uzak bir yaşam sürdüren Asena, geçtiğimiz günlerde bir etkinlikte sahne almış ve oryantal dansıyla etkinliğe damga vurmuştu.

    Asena yeni aracı ile havasını attı (Takvim.com.tr)Asena yeni aracı ile havasını attı (Takvim.com.tr)

    Şimdi ise ünlü oryantal, eşinin kendisine aldığı lüks arabayla gündeme geldi.

    Ünlü oryantal Asena'nın eşinden milyonluk hediye! (Takvim.com.tr)Ünlü oryantal Asena'nın eşinden milyonluk hediye! (Takvim.com.tr)

    Dere'nin eşi Asena'ya hediye ettiği lüks bir markaya ait olan aracın fiyatı ise duyanları şoke etti. Aracın 40 milyon TL olduğu iddia edildi.

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