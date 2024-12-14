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Kırmızılım! Kenan İmirzalıoğlu'ndan eşi Sinem Kobal'a övgü dolu sözler

Oyuncu Sinem Kobal, yıllar sonra "Her Şeyin Başı Merkür" filmi ile oyunculuğa geri döndü. 7 yıl sonra ekranlara dönen Kobal, kendi filminin galasında kırmızı elbisesi ile göz kamaştırdı. Elbisesinin fiyatı ise tam 90 bin TL’ydi.

Doğan Savaş Doğan Savaş
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :14 Aralık 2024
Kırmızılım! Kenan İmirzalıoğlu’ndan eşi Sinem Kobal’a övgü dolu sözler

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    Oyuncu Sinem Kobal, yıllar sonra "Her Şeyin Başı Merkür" filmi ile oyunculuğa geri döndü. Beyaz perdede yayınlanacak olan filmin galası geçtiğimiz akşam yapılmıştı. Filmde "Elif Akay" karakterine hayat veren oyuncu, gala gecesi kırmızı mini bir elbise ile boy gösterdi. Mini elbisesi çok beğenilen oyuncuya sosyal medyadan da güzel yorumlar gelmişti. Kobal'ın gala gecesi giydiği elbisesinin fiyatının 90 bin TL olduğu öğrenildi.

    ÖVGÜLER YAĞDIRDI!

    Öte yandan gecede eşi Sinem Kobal'a destek olmak için bulunan Kenan İmirzalıoğlu, filmle ilgili, "Filmin birazını izleyebildim. Sinem'in uzun bir aradan sonra dönüşü gerçekten çok güzel... Sete her gün ayrı bir heyecanla gidiyordu. Umuyorum ki çok güzel bir iş çıkmıştır" diyerek eşine övgüler yağdırdı. Ünlü çiftin birbirlerine aşk dolu bakışları da dikkatlerden kaçmadı.

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