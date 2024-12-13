PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Saklambaç Haberleri

Yüzde yüz değişim! Yasemin Özilhan'ın değişimi şaşkına çevirdi: ‘’O yanak dolgusu gerçek mi?’’

Yasemin Özilhan, önceki gün Beyoğlu’nda katıldığı bir davetle dikkatleri üzerine çekti. Yılbaşı planları sorulan Özilhan, geçmişte arkadaşlarıyla bir araya geldiklerini belirterek, "Eskiden arkadaşlarla beraber olurduk ama pandemiden sonra biraz aramız açıldı. Çocuklarımla yazlıkta olacağız herhalde," dedi. Aynı zamanda Özilhan'ın yüzündeki değişim de gözlerden kaçmadı. Özilhan’ın yüzünün haline ‘’O yanak dolgusu gerçek mi?’’ yorumları yapıldı.

Doğan Savaş Doğan Savaş
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :13 Aralık 2024
Yüzde yüz değişim! Yasemin Özilhan’ın değişimi şaşkına çevirdi: ‘’O yanak dolgusu gerçek mi?’’

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Yasemin Özilhan, önceki gün Beyoğlu'nda bir davete katıldı.

Yasemin Özilhan. (Instagram)Yasemin Özilhan. (Instagram)

Yılbaşı planları sorulan Özilhan, "Eskiden arkadaşlarla beraber olurduk ama pandemiden sonra biraz aramız açıldı. Çocuklarımla yazlıkta olacağız herhalde" dedi.

Yasemin Özilhan. (Takvim Gazetesi)Yasemin Özilhan. (Takvim Gazetesi)

Muhabirlerin, "Yılbaşı ikramiyesi size çıksa nasıl değerlendirirdiniz, para sizi bozar mı?" sorusuna ise, "Nasıl değerlendireceğimi şu an bilemiyorum, eğer çıkarsa düşünürüm. Para sizi bozar mı? Bu tamamen karaktere bağlı bir durum" şeklinde cevap verdi.

Yasemin Özilhan. (Takvim Gazetesi)Yasemin Özilhan. (Takvim Gazetesi)

BU DA KİM?
Lüks hayatıyla dikkat Özilhan'ın yüzündeki değişim de dikkatlerden kaçmadı. Haftanın 5 günü spor yapan ve formda fiziğiyle adından söz ettiren Özilhan'ın doğal halinden ise eser kalmadığı eser kalmadığı görüldü.

Yasemin Özilhan. (Instagram)Yasemin Özilhan. (Instagram)

Yüzüne yaptırdığı dolgularla ön plana çıkan Özilhan'a sosyal medyada, "Bu kim?", "Yüzüyle çok oynuyor", "Eski Yasemin çok güzeldi", "Dolguyu abartmış", "O yanak dolgusu gerçek mi?" ve "Kendini mahvetmiş" yorumlar yaptı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Suriye’nin yeni döneminde en kritik aktör Türkiye! ABD ve Avrupa rotayı Ankara’ya kırdı | Başkan Erdoğan Blinken’ı kabul etti
Dışişleri Bakanlığı’ndan Şam’a yeni atama! Burhan Köroğlu’na kritik görev
Tazminat hesabı değişiyor! Kıdem ve ihbar ödemeleri ne kadar? Yeni tavan ne olacak?
Norveç’te sonunu getiremedik! Beşiktaş Bodo/Glimt’e 2-1 yenildi
Spor yazarları Mölmö-Galatasaray maçını değerlendirdi! Ziyech dengeyi bozdu
İSPARK’a %115’e varan zam! CHP’li üyelerin oylarıyla kabul edildi: İşte yeni ücretlerin yürürlüğe gireceği tarih
MİT Başkanı İbrahim Kalın Şam’da: Emevi Camii’nde namaz kıldı!
İsveç’te soğuk duş! Galatasaray Malmö ile 2-2 berabere kaldı
Beşar Esad ile İsrail arasında gizli anlaşma! Arap basını patlattı: Belgeler ortaya çıktı
Şam’da Baas rejiminin korkunç izleri! Havalimanı yolunda 100 kişiye ait ceset kalıntıları
Europol’dan PKK itirafı! Raporu yazan da izni veren de AB: Uyuşturucu ve insan kaçakçılığına milyonlarca avro finansman!
Başkan Erdoğan Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ı kabul etti! AB’den Suriye’ye... İşte masadaki konular
Suriye’nin kuzeyinde ABD-Fransa şeytanlığı! YPG elebaşı Ferhat Abi Şahin’i Şam müzakerecisi ilan ettiler: Barzaniler bu işin neresinde?
Moskow City’de bir diktatör! İşte Beşar Esad’ın Rusya’da yaşayacağı lüks plaza
Etiyopya - Somali krizi nasıl çözüldü? 4 maddede Başkan Erdoğan ve Türkiye’nin diplomasi zaferi!
SON DAKİKA