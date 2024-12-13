Yüzde yüz değişim! Yasemin Özilhan’ın değişimi şaşkına çevirdi: ‘’O yanak dolgusu gerçek mi?’’

Yasemin Özilhan, önceki gün Beyoğlu'nda bir davete katıldı.
Yasemin Özilhan, önceki gün Beyoğlu'nda bir davete katıldı.
Yılbaşı planları sorulan Özilhan, "Eskiden arkadaşlarla beraber olurduk ama pandemiden sonra biraz aramız açıldı. Çocuklarımla yazlıkta olacağız herhalde" dedi.
Muhabirlerin, "Yılbaşı ikramiyesi size çıksa nasıl değerlendirirdiniz, para sizi bozar mı?" sorusuna ise, "Nasıl değerlendireceğimi şu an bilemiyorum, eğer çıkarsa düşünürüm. Para sizi bozar mı? Bu tamamen karaktere bağlı bir durum" şeklinde cevap verdi.
BU DA KİM?
Lüks hayatıyla dikkat Özilhan'ın yüzündeki değişim de dikkatlerden kaçmadı. Haftanın 5 günü spor yapan ve formda fiziğiyle adından söz ettiren Özilhan'ın doğal halinden ise eser kalmadığı eser kalmadığı görüldü.
Yüzüne yaptırdığı dolgularla ön plana çıkan Özilhan'a sosyal medyada, "Bu kim?", "Yüzüyle çok oynuyor", "Eski Yasemin çok güzeldi", "Dolguyu abartmış", "O yanak dolgusu gerçek mi?" ve "Kendini mahvetmiş" yorumlar yaptı.