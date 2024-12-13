Yalnızım dostlarım! Burçin Terzioğlu’ndan evlilik açıklaması

Burçin Terzioğlu, önceki gün Beyoğlu'nda film galasına katıldı. 2025'in aşk ve evlilik yılı olacağına dair sorulara da, "Hayatımda kimse yok. Tekim, mutluyum, keyfim yerinde... 2025 ne getirir bilmiyorum ama büyük konuşmamak lazım, akıştayız" şeklinde konuştu.



Kendini aşka kapatıp kapatmadığı sorulduğunda ise Terzioğlu, "Arkadaşlarım bana yetiyor. Kendimi aşka kapatmadım, uzakta değilim. Uzun bir ilişkiden çıktım, şu an yalnızlığın keyfini çıkarıyorum" dedi. Doğru kişiyi bulursa hemen evlenip evlenmeyeceği sorusuna ise, "Sanmıyorum ama hayırlısı, büyük konuşmamak lazım" şeklinde esprili bir cevap verdi.