Sol kolumu kaybettim! Serdar Ortaç'tan "yoruldum" mesajı

Serdar Ortaç, önceki gün Esra Adan'ın programına katıldı. Yasadışı bahis suçlamasıyla tutuklanan ve ev hapsi cezasına çarptırılan Ortaç, yaşadığı sağlık sorunlarına dikkat çekerek şunları söyledi: "Hastalığım nedeniyle sol ayağımı kaybetmiştim, yürümekte zorlanıyordum ama buna rağmen 'Yine sahneye çıkarım, konserimi yaparım' dedim. Yapıyordum da... Ancak bu kumar belası başıma geldi, ceza aldım. Evde kelepçeyle gezerken stres yapa yapa sol kolumu da kaybettim."

"ARTIK ÖLMEK İSTİYORUM"

Yaşadığı zorluklar nedeniyle tükenmiş olduğunu belirten Ortaç, derin bir üzüntüyle, "Artık ölmek istiyorum. Yıllardır sahnelerde konserler verdim, insanları eğlendirdim. Ama televizyonu açıyorum, yıllardır abi-abla dediğim insanlar bana hakaret ediyor. Herkes düşmemi mi bekliyordu? Ben artık yaşamak istemiyorum. Gerçekten yarın sabah ölmek istiyorum" dedi.