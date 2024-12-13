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İşin "aslı" başka! Oyuncu Aslıhan Güner gözyaşlarını tutamadı

Babasını kaybeden Aslıhan Güner, cenaze törenlerinde yaşananları eleştirdi. Güzel oyuncu “Acıyı anlamamak insanlık dışı” diyerek sitem dolu sözler sarf etti.

Doğan Savaş Doğan Savaş
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :13 Aralık 2024
İşin aslı başka! Oyuncu Aslıhan Güner gözyaşlarını tutamadı

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Aslıhan Güner, önceki gün Ahmet Mümtaz Taylan'ın programına konuk oldu. Güner, evlendiğini babasının görmesini çok istediğini belirtti ve o dönemi şöyle anlattı: "En büyük dileğim ve hayalimdi. Babam evlendiğimi görsün ve ben onunla dans edeyim. Eşimle niyetimiz de çok ciddiydi zaten, lenfoma kanseriydi babam, çok zor bir hastalık, Allah tüm kanser hastalarına ve yakınlarına sabır versin, babam 2 kez o savaşı kazanmıştı, 3. kez nüksetti. Hayallerimi gerçekleştirdim, babam evlendiğimi gördü."

İNSANLIK DIŞI!
Güner, gündelik hayatımızda çoğumuzu üzen bir konuya da dikkat çekti. Cenaze evindeki ikramlara değinerek şu cümleleri kurdu: "Cenaze törenlerini hiçbir zaman sevmedim. İnsanların acısı varken insanların yemek beklemesi, hizmet beklemesi, sen acıdan kavrulurken birinin market alışverişi muhabbeti yapması, senin işinle ilgili herhangi bir sorunun sana sorulması, insanlık dışı ve acıyı anlamamak. Beni çok yıpratıyor. Ateş düştüğü yeri yakar, en güzel destek şekli o kişinin elini tutup sessiz kalmak ya da günümüzdeki telefon mesajları..."

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