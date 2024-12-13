İlk randevu 21 Aralık’ta! Can Borcu geri sayıma başladı

ATV'nin yapımını NTC Medya, yapımcılığını Mehmet Yiğit Alp'in üstlendiği iddialı dizisi Can Borcu'nun merakla beklenen yayın tarihi belli oldu. 21 Aralık Cumartesi günü ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak olan Can Borcu dizisinin yeni tanıtımı, heyecanı arttırdı.

SÜRÜKLEYİCİ HİKAYE!

Can Borcu, başarılı avukat Mehmet'in, annesinin ölümü sonrası kendisinden uzaklaşan genç kızı Doğa ile yeniden bağ kurma çabasını anlatıyor. Bu süreçte, yıllardır saklanan sırlar gün yüzüne çıkar. Celal'in gizli ilişkisi aileyi altüst ederken, eşi Handan çözülmenin farkında olmadan ailesini bir arada tutmaya çalışır.