Yılbaşı kom’bin’i! Yasemin Özilhan’ın yeni yıl kombinin fiyatı dudak uçuklattı! Sadece ayakkabısı...

Fiyatlarını duyanlar ise şoka uğradı. Givenchy marka elbisesinin fiyatı 238 bin liraydı.

Yasemin Özilhan. (Instagram)

Elindeki Bottega Veneta çantanın değeri ise 135 bin liraydı. Sosyetik güzel ultra lüks kombininde ayağına da baktırdı. Çünkü Jimmychoo marka ayakkabının satış rakamının 36 bin TL olduğu ortaya çıktı.