Yılbaşı kom’bin’i! Yasemin Özilhan’ın yeni yıl kombinin fiyatı dudak uçuklattı! Sadece ayakkabısı...

Türkiye onu oyuncu olarak tanıdı. Ancak Yasemin Ergene, iş insanı İzzet Özilhan'la evlenip sosyeteye adım attı.
Türkiye onu oyuncu olarak tanıdı. Ancak Yasemin Ergene, iş insanı İzzet Özilhan'la evlenip sosyeteye adım attı.
Ultra lüks hayatıyla manşetlere çıktı. Hermes marka çanta koleksiyonu ile akıllara kazındı.
Şimdi de yeni yıl kombinini tanıttı. Bordo deri elbisesi, çantası ve ayakkabılarıyla görenleri hayran bıraktı.
Fiyatlarını duyanlar ise şoka uğradı. Givenchy marka elbisesinin fiyatı 238 bin liraydı.
Elindeki Bottega Veneta çantanın değeri ise 135 bin liraydı. Sosyetik güzel ultra lüks kombininde ayağına da baktırdı. Çünkü Jimmychoo marka ayakkabının satış rakamının 36 bin TL olduğu ortaya çıktı.