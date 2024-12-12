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Yılbaşı kom'bin'i! Yasemin Özilhan'ın yeni yıl kombinin fiyatı dudak uçuklattı! Sadece ayakkabısı...

Doktorlar dizisinin Ela’sı olan Yasemin Ergene, sosyeteye gelin gitti. Haliyle yeni yıl kıyafetleri de değişti. Sadece ayakkabısının 36 bin TL olduğu kombini ile poz veren Ergene binlerce TL'lik seçimiyle yine gündeme damga vurdu. O pozları sosyal medya kısa sürede beğeni ve yoruma tutuldu.

AYDIN HAMZA AYDIN HAMZA
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :12 Aralık 2024
Yılbaşı kom’bin’i! Yasemin Özilhan’ın yeni yıl kombinin fiyatı dudak uçuklattı! Sadece ayakkabısı...

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Türkiye onu oyuncu olarak tanıdı. Ancak Yasemin Ergene, iş insanı İzzet Özilhan'la evlenip sosyeteye adım attı.

Yasemin Özilhan. (Instagram)Yasemin Özilhan. (Instagram)

Ultra lüks hayatıyla manşetlere çıktı. Hermes marka çanta koleksiyonu ile akıllara kazındı.

Yasemin Özilhan. (Instagram)Yasemin Özilhan. (Instagram)

Şimdi de yeni yıl kombinini tanıttı. Bordo deri elbisesi, çantası ve ayakkabılarıyla görenleri hayran bıraktı.

Yasemin Özilhan. (Instagram)Yasemin Özilhan. (Instagram)

Fiyatlarını duyanlar ise şoka uğradı. Givenchy marka elbisesinin fiyatı 238 bin liraydı.

Yasemin Özilhan. (Instagram)Yasemin Özilhan. (Instagram)

Elindeki Bottega Veneta çantanın değeri ise 135 bin liraydı. Sosyetik güzel ultra lüks kombininde ayağına da baktırdı. Çünkü Jimmychoo marka ayakkabının satış rakamının 36 bin TL olduğu ortaya çıktı.

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