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"Mosso"anmıyoruz! Ayrılık iddialarını yalanladı! Melek Mosso: "Her şey yolunda çok iyiyiz"

Popçu Melek Mosso ile Serkan Sağdıç’ın boşanacağı iddia edildi. Ancak ünlü popçu bu iddialara karşı, "Minik bir tartışma yaşadık. Sorun yok boşanmıyoruz" dedi.

AYDIN HAMZA AYDIN HAMZA
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :12 Aralık 2024
Mossoanmıyoruz! Ayrılık iddialarını yalanladı! Melek Mosso: Her şey yolunda çok iyiyiz

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Popçu Melek Mosso, oyuncu Serkan Sağdıç'ı klibinde oynattı. Gönlünü kaptırdı. İkili bir süre sonra evlenme kararı aldı. 2023'te düğün yapıp yıldırım nikahı kıydı. Ancak birbirinden mutlu pozlar veren ikilinin ayrılacağı iddiası kulaktan kulağa yayıldı. Hatta çift, sosyal medyadan birbirlerini takibi bıraktı. Melek Mosso ise yeni bir açıklama yaptı. Ayrılık iddialarını yalanladı. "Boşanmıyoruz, hiçbir sorun yok. Her evli çiftin başına gelebilecek minik bir tartışma yaşadık, sonrasında sorunlarımızı çözdük. Her şey yolunda, çok iyiyiz" diyerek evliliğinde herhangi bir problem olmadığını vurguladı.

Melek Mosso, hamilelik iddialarına da açıklık getirdi: "Henüz erken"

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