Anlaşkma bitti! Seranay Sarıkaya meğer Mert Demir’e Bro diyormuş! Ayrılık sonrası ’anlaşma’ iddiaları güncellendi

Eski manken yeni oyuncu Serenay Sarıkaya; Çağatay Ulusoy, Kerem Bürsin, Cem Yılmaz gibi ünlü isimlerle aşk yaşadı.
Eski manken yeni oyuncu Serenay Sarıkaya; Çağatay Ulusoy, Kerem Bürsin, Cem Yılmaz gibi ünlü isimlerle aşk yaşadı.
Bir süre önce de popçu Mert Demir ile el ele ortaya çıktı. Ardından sosyal medyadan birbirlerine aşk mesajları attı. Birlikte tatil pozları yayınladı. Ancak kimse inanmadı. Çünkü ilişkinin tamamen reklam aşkı olduğu vurgulandı.
Serenay Sarıkaya'nın Mert'ın PR'ını yaptığı ve bu anlaşmayı da bizzat menajeri aracılığıyla imzaladığı kulaktan kulağa yayıldı. Ancak anlaşma süresi sona erince ikili yollarını ayırdı.
Gecelerde tek başına ortaya çıktı. Bu arada Serenay Sarıkaya ile Mert Demir aşkına dair bir iddia ise gündemi salladı.
Buna göre Serenay'ın, kulislerde eski sevgilisine "Bro" yani kardeş diye seslendiği ortaya çıktı. Bu durum bir kez daha ikilinin aşkının PR olduğunu kanıtladı.
YİNE DURGUN
Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, önceki gece Beyoğlu'nda bir toplantı çıkışında görüntülendi. Mekandan oldukça durgun ve keyifsiz bir şekilde çıkan Sarıkaya, muhabirlerin sorularını yanıtsız bırakarak hızlıca aracına yöneldi. Muhabirlerin, "Mert Bey ile ayrıldığınız doğru mu?" sorusuna yalnızca "İyi akşamlar" demekle yetindi! (DOĞAN SAVAŞ)