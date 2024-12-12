Anlaşkma bitti! Seranay Sarıkaya meğer Mert Demir’e Bro diyormuş! Ayrılık sonrası ’anlaşma’ iddiaları güncellendi

Mert Demir ve Serenay Sarıkaya. (Instagram) Gecelerde tek başına ortaya çıktı. Bu arada Serenay Sarıkaya ile Mert Demir aşkına dair bir iddia ise gündemi salladı.

Mert Demir ve Serenay Sarıkaya. (Instagram) Buna göre Serenay'ın, kulislerde eski sevgilisine "Bro" yani kardeş diye seslendiği ortaya çıktı. Bu durum bir kez daha ikilinin aşkının PR olduğunu kanıtladı.

Serenay Sarıkaya. (Takvim Gazetesi)

YİNE DURGUN

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, önceki gece Beyoğlu'nda bir toplantı çıkışında görüntülendi. Mekandan oldukça durgun ve keyifsiz bir şekilde çıkan Sarıkaya, muhabirlerin sorularını yanıtsız bırakarak hızlıca aracına yöneldi. Muhabirlerin, "Mert Bey ile ayrıldığınız doğru mu?" sorusuna yalnızca "İyi akşamlar" demekle yetindi! (DOĞAN SAVAŞ) TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN