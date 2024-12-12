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Afrası tafrası yok! Afra Saraçoğlu: "Henüz yeni yıl planım yok"

Başarılı oyuncu Afra Saraçoğlu, önceki gün Arnavutköy'de sabah kahvaltısı yaparken objektiflere yansıdı. Gazetecilerin sorularına samimi yanıtlar veren oyuncu, "Biraz artık rahatlamayı düşünüyorum. Spontane yaşıyorum, henüz yeni yıl planım yok" dedi.

AYDIN HAMZA AYDIN HAMZA
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :12 Aralık 2024
Afrası tafrası yok! Afra Saraçoğlu: Henüz yeni yıl planım yok

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Başarılı oyuncu Afra Saraçoğlu, önceki gün Arnavutköy'de sabah kahvaltısı yaparken görüntülendi. Yoğun bir yıl geçirdiğini belirten Saraçoğlu, "Biraz artık rahatlamayı düşünüyorum. Spontane yaşıyorum, henüz yeni yıl planım yok" dedi. Kariyer hedefleriyle ilgili soruları da yanıtlayan Saraçoğlu geleceğine dair şunları söyledi:

"Senaryoya bağlı projeler seçeceğim. Ters köşe bir rol gelirse oynarım. İnandığım bir iş olmalı. Konfor benim için önemli, güvendiğim insanlarla çalışmak çok kıymetli. Her oyuncu gibi benim de hayalim, uluslararası bir arenada ödüle layık görülebilmek."

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