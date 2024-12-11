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"Mert"çe bitti! Serenay Sarıkaya ve Mert Demir ayrılığının perde arkası!

“Reklam aşkı” olarak iddia edilen Serenay Sarıkaya ve Mert Demir aşkı tamamen bitti. Bir kafede buluşan çift, aralarındaki sorunları çözemeyince yollar ayrıldı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :11 Aralık 2024
Mertçe bitti! Serenay Sarıkaya ve Mert Demir ayrılığının perde arkası!

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Uzun süredir yalnız olan güzel oyuncu Serenay Sarıkaya aradığı aşkı şarkıcı Mert Demir'de bulmuştu. Ancak, çiftin ilişkileri sık sık magazin basınında "reklam aşkı" olarak yorumlanmıştı. Daha önce ayrılık haberleri çıkan Serenay Sarıkaya ve Mert Demir çifti, bu iddiaları yalanlamış ve ilişkilerine devam etmişti. İtalya'ya beraber tatile giden çift, sosyal medyadan mutluluk pozları paylaşmıştı. Özel hayatlarıyla gündemden düşmek bilmeyen çiftten kötü haber geldi.

PERDE ARKASI...
Sarıkaya ile Demir'in sessiz sedasız şekilde ayrıldıkları öğrenildi. Ayrılık sonrası Serenay Sarıkaya ve Mert Demir cephesinden henüz bir açıklama gelmedi. Gazeteci Müge Dağıstanlı, Serenay Sarıkaya ve Mert Demir'in ayrılığının perde arkasını anlattı. Dağıstanlı, "Bir yemekte buluşmuşlar, konuşmuşlar. Yemekten de ayrı çıkmışlar. Ayrılık kararının sakince alındığının göstergesi" diye konuştu. Öte yandan Sarıkaya, Instagram hesabından Mert Demir ile olan fotoğraflarını silmedi.

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