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İddialı poz! Afra Saraçoğlu beğeni butonunu çökertti

Son dönemin popüler isimlerinden biri olan Afra Saraçoğlu bir dergi çekimi için kameralar karşısına geçti. Ünlü ismin verdiği iddialı pozlar sosyal medyada kısa sürede büyük bir yankı uyandırdı. Takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :11 Aralık 2024
İddialı poz! Afra Saraçoğlu beğeni butonunu çökertti

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Her adımı adeta olay olan güzel oyuncu Afra Saraçoğlu son olarak bir dergi çekimi için kamera karşısına geçti. Ünlü ismin birbirinden iddialı pozlarına kısa sürede beğeni ve yorum yağdı. Saraçoğlu'na sosyal medyada, "Çok seksi görünüyor", "Yine harika yine çok güzel", "Hepsi birbirinden iddialı", "Ne yapsa yakışıyor" gibi yorumlar yapıldı.

ÖDÜL ALMIŞTI

Saraçoğlu, geçtiğimiz günlerde gerçekleşen GQ Man of the Year 2024 gecesinde "Yılın Göz Alıcı Başarısı ödülü"nü almıştı. Ünlü isim "Ben bu ödülü çalışan, üreten, yılmayan ne yaşarsa yaşasın kahkahası eksik olmayan, başarıları göz alıcı olmak yerine göz ardı edilen tüm kadınlar adına alıyorum" sözleriyle alkış toplamıştı.

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