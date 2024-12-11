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Çizmeyi aşan övgü! Sevgilisi Alfredo konuştu Belçim Bilgin adeta eridi: Ruhumun şarkı söylemesini sağlıyor ona bakmak

Belçim Bilgin’in ayakları yere değmiyor. Son olarak Belçim Bilgin, sevgilisi Alfredo Di Blasio ile katıldığı davette mutluluğunu paylaştı. İtalyan aşkı Alfredo’nun romantik sözleriyle utanan Bilgin, “Aşk insanı güzelleştiriyor. Herkese aşk dolu bir yıl diliyorum” dedi.

Doğan Savaş Doğan Savaş
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :11 Aralık 2024
Çizmeyi aşan övgü! Sevgilisi Alfredo konuştu Belçim Bilgin adeta eridi: Ruhumun şarkı söylemesini sağlıyor ona bakmak

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Belçim Bilgin, önceki gün sevgilisi Alfredo Di Blasio ile bir davete katıldı.

Belçim Bilgin ve sevgilisi Alfredo Di Blasio. (Takvim Gazetesi)Belçim Bilgin ve sevgilisi Alfredo Di Blasio. (Takvim Gazetesi)

Basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Gazetecilerin, "Kendinizi yaşlanmış hissediyor musunuz?" sorusuna Bilgin, "Yaş almak müthiş bir şey. Ben çok mutluyum. Milyarlar verseniz bile ben geri dönmek istemem. Kendimize çok iyi bakarak zarif bir şekilde yaş almalıyız. Formda ve iyi bir şekilde yaş almak önemli. Zamanı geri çevirmeye gerek yok. Geleceğe bakıp gençler ile bir şeyler paylaşmak çok kıymetli" diye yanıt verdi.

Belçim Bilgin ve sevgilisi Alfredo Di Blasio. (Takvim Gazetesi)Belçim Bilgin ve sevgilisi Alfredo Di Blasio. (Takvim Gazetesi)

UTANGAÇ TAVIRLAR!
Sevgilisi Alfredo Di Blasio ile mutluluk pozları veren Belçim Bilgin, İtalyan aşkının, "Güzel kalpli bir kadınla güzel bir akşamda beraberiz. Benim ruhumun şarkı söylemesini sağlıyor ona bakmak" cümlelerini duyunca utandı.

Belçim Bilgin. (Instagram)Belçim Bilgin. (Instagram)

Bilgin, "Herkese aşk dolu bir yıl diliyorum. Çünkü aşk insanı güzelleştiriyor" ifadelerini kullandı.

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