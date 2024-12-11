Çizmeyi aşan övgü! Sevgilisi Alfredo konuştu Belçim Bilgin adeta eridi: Ruhumun şarkı söylemesini sağlıyor ona bakmak

Belçim Bilgin, önceki gün sevgilisi Alfredo Di Blasio ile bir davete katıldı.
Belçim Bilgin, önceki gün sevgilisi Alfredo Di Blasio ile bir davete katıldı.
Basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Gazetecilerin, "Kendinizi yaşlanmış hissediyor musunuz?" sorusuna Bilgin, "Yaş almak müthiş bir şey. Ben çok mutluyum. Milyarlar verseniz bile ben geri dönmek istemem. Kendimize çok iyi bakarak zarif bir şekilde yaş almalıyız. Formda ve iyi bir şekilde yaş almak önemli. Zamanı geri çevirmeye gerek yok. Geleceğe bakıp gençler ile bir şeyler paylaşmak çok kıymetli" diye yanıt verdi.
UTANGAÇ TAVIRLAR!
Sevgilisi Alfredo Di Blasio ile mutluluk pozları veren Belçim Bilgin, İtalyan aşkının, "Güzel kalpli bir kadınla güzel bir akşamda beraberiz. Benim ruhumun şarkı söylemesini sağlıyor ona bakmak" cümlelerini duyunca utandı.
Bilgin, "Herkese aşk dolu bir yıl diliyorum. Çünkü aşk insanı güzelleştiriyor" ifadelerini kullandı.