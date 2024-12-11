Çizmeyi aşan övgü! Sevgilisi Alfredo konuştu Belçim Bilgin adeta eridi: Ruhumun şarkı söylemesini sağlıyor ona bakmak

Belçim Bilgin ve sevgilisi Alfredo Di Blasio. (Takvim Gazetesi)

Basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Gazetecilerin, "Kendinizi yaşlanmış hissediyor musunuz?" sorusuna Bilgin, "Yaş almak müthiş bir şey. Ben çok mutluyum. Milyarlar verseniz bile ben geri dönmek istemem. Kendimize çok iyi bakarak zarif bir şekilde yaş almalıyız. Formda ve iyi bir şekilde yaş almak önemli. Zamanı geri çevirmeye gerek yok. Geleceğe bakıp gençler ile bir şeyler paylaşmak çok kıymetli" diye yanıt verdi.