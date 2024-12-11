Beni ıslıkla çağırıyor! Aylin Ayhan’dan şoke eden itiraf

Galatasaray'ın futbolcusu Kaan Ayhan'ın eşi Aylin Ayhan, Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel'in YouTube kanalına konuk oldu. Ünlü futbolcuların eşleri samimi ve eğlenceli bir programı çekti. Programda Aylin Ayhan'ın sözleri şoke etti. Kaan Ayhan'ın eşini ıslık çalarak çağırdığını söyleyen Aylin Ayhan, "Kaan dışarıda toplum içinde beni ıslıkla çağırır. Ben her ıslık duyduğum da Kaan olsun ya da olmasın arkamı dönerim, 'Kaan beni mi çağırdı?' diye. Köpeği çağırır gibi evet" dedi. Aylin Ayhan'ın o açıklamaları şoke etti. Duydukları karşında Zeynep Demirel'de şaşkınlığını gizleyemedi.

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