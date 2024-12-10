Aşkın bedeli! Ortalık mahşer yerine döndü I Mela Bedel, Mert Demir’in ödülünü Cem Yılmaz’a ithaf etti

Serenay Sarıkaya 'nın yeni ayrıldığı sevgilisi Mert Demir ile Mela Bedel imzalı 'Ateşe Düştüm' şarkısı ödül kazandı. Demir, törene katılmazken ödülü Mela Bedel tek başına aldı. Bedel'in ödül sonrası paylaşımı yeni bir aşk iddiasını gündeme getirdi.

Bedel; ödülü, Instagram'dan paylaşıp, Serenay Sarıkaya 'nın eski sevgilisi Cem Yılmaz 'a "Sana ithaf ediyorum" sözleriyle ithaf etti. Bir de gül emojisi koydu.

Mela Bedel ve Cem Yılmaz’ın aşk mı yaşıyor? (Takvim.com.tr)

KAFALAR KARIŞTI!

Paylaşımı sayfasına taşıyan Cem Yılmaz, "Tebrik ederim gülüm" yazıp, kalp emojisiyle Mela Bedel'e teşekkür etti. Bedel'in sabah saatlerinde Cem Yılmaz'ın evinde olan bir tabloyu da paylaşması kafaları karıştırdı.

Peş peşe yapılan bu paylaşımlardan sonra aşk iddialarına Mela Bedel ve Cem Yılmaz'dan ise resmi bir açıklama gelmedi.