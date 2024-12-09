Büyük aşk bitti mi? Serenay Sarıkaya’nın keyifsiz halleri Mert Demir ile ayrılık iddialarını gündeme getirdi!

Başarılı oyuncu Serenay Sarıkaya, önceki akşam menajeri Ayşe Barım ile birlikte Etiler'deydi. Bir mekandan çıkarken görüntülendi.
Başarılı oyuncu Serenay Sarıkaya, önceki akşam menajeri Ayşe Barım ile birlikte Etiler'deydi. Bir mekandan çıkarken görüntülendi.
MEKANI SESSİZCE TERT ETTİ
Gazetecilerin "Serenay Hanım, iyi akşamlar dileriz" sözlerine yanıt vermeyen Sarıkaya, hızla aracına yöneldi. Mekanı sessiz bir şekilde terk eden oyuncunun yorgun hali dikkat çekti.
Onu görenler "Acaba sevgilisi Mert Demir'den mi ayrıldı" sorusunu sormadan edemedi.