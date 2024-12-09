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Bu kadarı da pes dedirtti! Sosyetik çift köpeklerinin doğum günü için Amerika'dan özel DJ getirdi

İstanbul'da sosyetik çift, köpekleri için doğum günü partisi verdi. Boğaz’da bir mekanı kapatıp ABD’den DJ getirtti. 60 seçkin köpek de sahipleriyle partiye geldi. Pasta kesildi, özel mamalar verildi. Hatta kitap okuma seansı düzenlendi.

UFUK ÖZCAN UFUK ÖZCAN
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :09 Aralık 2024
Bu kadarı da pes dedirtti! Sosyetik çift köpeklerinin doğum günü için Amerika’dan özel DJ getirdi

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Bazen bazı şeyleri duyarsın, görürsün, şaşırırsın ama bu kadar da olmaz dersiniz. Türkiye'deki hayvan sevgisine dünyanın hiçbir ülkesinde şahit olamasınız. Köpeğine özel kıyafet diktirenler, özel yemek yaptıranlar, özel jeti ile yanına getirenleri duymuştum ama özel bir parti yaptığını duymamıştım.

Sosyetik çift köpeklerinin doğum günü için Amerika'dan özel DJ getirdi (Takvim.com.tr)Sosyetik çift köpeklerinin doğum günü için Amerika'dan özel DJ getirdi (Takvim.com.tr)

Onu da görmüş olduk. Bir insan köpeğine doğum günü yapamaz mı? Tabi ki yapabilir. Ama bu köpeğimiz için Arnavutköy-Bebek hattında bir mekan kapatılıyor. Ve Amerika'dan özel DJ getiriliyor.

Bu yapılan mekana sahipleri ile seçkin 60 köpek davetli oluyor. Bu partide DJ eşliğinde köpeklere hem yemekler veriliyor hem de devasa bir doğum günü pastası kesiliyor. Ayrıca şunu da eklemek istiyorum. Aynı partide köpeklere kitap okuma seansı düzenleniyor. Bazen artık pess diyorum.

Herkes biliyor ki döner Türkiye'nin (Takvim Gazetesi)Herkes biliyor ki döner Türkiye'nin (Takvim Gazetesi)

'HERKES BİLİYOR Kİ DÖNER TÜRKİYE'NİN'
Avrupa'da Türkiye'ye mal olmuş geleneksek yiyeceklerimizi sahiplenme durumu oluştu. Biliyorsunuz yıllardır; baklavamızı, kahvemizi, Hacivat ve Karagöz'ümüzü, cacığımızı, lokumumuzu ve lokmamızı bile Yunanistan dahil bir çok Avrupa ülkesinden korumaya çalışıyoruz.

Herkes biliyor ki döner Türkiye'nin (Takvim.com.tr)Herkes biliyor ki döner Türkiye'nin (Takvim.com.tr)

Yüzyıllardır bizim kültürümüze mal olmuş yiyeceklerimizi kendi kültürlerine mal ediyorlar. Şimdi de dönerimizi sahiplenmeye başladılar. Hangi ülke mi? Bu sefer de Almanya. Türk dönerimizin tarihi neredeyse Selçuklular'a kadar dayanan bir kültüre sahip Almanya ise kendi kültürlerine ait olduğunu söyleyerek Alman dönerinin patentini almaya çalışıyormuş. Tabii bu durum karşısında Türkiye'nin en büyük döner firmalarından Komagene &
Bereket Döner Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mevlüt Ceyhun Tekdemir karşı çıkmış ve Almanya doğumlu oyuncularımız Wilma Elles ve Orhan Kılıç ile birlikte bir basın toplantısı düzenlemiş. 1000 yıllık Türk dönerinin belgelerini çıkartıp sunmuşlar.

Türk ve dünya yıldızlarının piştisi (Takvim.com.tr)Türk ve dünya yıldızlarının piştisi (Takvim.com.tr)

TÜRK VE DÜNYA YILDIZLARININ PİŞTİSİ
Türk yıldızları dünyaca ünlü starlarla pişti oldu. Son günlerde Jessica Alba, Kourtney Kardashian gibi isimlerin üzerinde görülen Türk markası Nocturne, "Kime daha çok yakışmış" ile Amerika'da dergilere konu olmuş.

Ünlü oyuncu Hatice Şendil'in tercih ettiği tulum, dünyaca ünlü oyuncu Jessica Alba'nın da üzerinde görüntülendi. Kourtney Kardashian ve Meryem Uzerli'nin ortak noktası ise markanın bordo deri ceketi çıkmış. Markanın leopar deseni, Kourtney Kardashian'ın Vogue Mexico kapak çekiminde elbise, influencer Duygu Özaslan'ın çarpıcı Instagram paylaşımlarında ise palto olarak karşımıza çıktı!
Bu durumda bana da sormak düşüyor: Hangi tasarım kime daha çok yakışmış?

Eğlencenin kalbi Kuruçeşme'de (Takvim.com.tr)Eğlencenin kalbi Kuruçeşme'de (Takvim.com.tr)

EĞLENCENİN KALBİ KURUÇEŞME'DE ATIYOR
Son döneme damgasını vuran mekanların başında gelen Kuruçeşme Boop, yemekleri ve eğlencesiyle en çok konuşulan mekanlardan oldu diyebilirim. 2019 yılında İzmir'de Alaçatı Boop olarak açılan mekan 2023 yılında İstanbul Kuruçeşme'de Kuruçeşme Boop olarak hizmet vermeye başladı. Mustafa Aksakallı'nın sahibi olduğu işletmenin başında Kübra Altay'ın bulunduğu mekana ne zaman gitsem ünlü isimleri bir arada görüyorum. Başta Oğulcan Engin olmak üzere, İlayda Alişan, Hazal Subaşı, Sinan Engin, Pelin Akil, Uğur Güneş, Murat Boz, İbrahim Büyükak, Oğulcan Engin ve Ediz gibi sanatçılar hep bu mekanda.

Hem yemek hem de eğlencesiyle neredeyse İstanbul'un en popüler mekanlarından oldu. Mekanın DJ'i Berk Sunal'ın çaldığı şarkıların yanında Oğulcan Engin'in annesi Seda Sayan'ın söylediği "Ah Geceler" şarkısını çalması ise artık bu mekanın simge şarkılarından oldu. Bu başarıda en büyük pay Mustafa Aksakallı ve Kübra Altay'ın ama şefinden, garsonuna, güvenliğinden, işletme ekibine kadar herkesi tebrik etmek lazım.
Çünkü, gezmeyi sevenlerin en çok söylediği "son dönemde eğlenmeye gidilecek yer kalmadı" denilen dönemde böyle bir mekanı İstanbul'a kazandırdılar...

İSTANBUL'DA YARIŞ HEYECANI
Oyuncu ve sunucu İbrahim Selim, önceki gün 288 bin 315 adet LEGO yapım parçasıyla bin 893 saatte inşa edilen gerçek boyutlu Formula 1 yarış arabasını inceledi.
Avustralya ve McLaren Racing ekiplerinin işbirliği ile inşa edilen ve ilk kez 2022 Avustralya Grand Prix'sinde sergilenen gerçek boyutlu yarış aracına hayran kaldı.
İbrahim Selim, "Gerçek boyutlu halini görmek benim için çok heyecan verici çünkü iki tutkum bir arada, yarış ve LEGO markası" diye konuştu.

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