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Leyla sürprizi! Sinem Kobal'dan çocuk itirafı: "Bize de sürpriz oldu’’

7 yıl aradan sonra setlere dönen güzel oyuncu Sinem Kobal, verdiği bir röportajda çocuk itirafında bulundu. Kobal, ikinci çocuğu Leyla için, ‘’Bize de sürpriz oldu’’ dedi.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :08 Aralık 2024
Leyla sürprizi! Sinem Kobal’dan çocuk itirafı: Bize de sürpriz oldu’’

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Küçük yaşından itibaren birçok dizi ve filmde rol alan oyuncu Sinem Kobal, 2016 yılında oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ile evlenmiş ve bu evlilikten Lalin ve Leyla adında iki çocukları olmuştu. İki kızınıda kendi büyütmek için setlere ara vermişti. Yaklaşık yedi yıl aradan sonra ekranlara geri dönen oyuncu, eşinin kendisine çok destek olduğunu belirterek "Tabii ki. Kenan beni çok destekledi. Ben ekran önünde büyüdüğüm için zorlanmadım ve zaten çok özlemiştim. İşiniz bu olunca hiç ara vermemişsiniz gibi geliyor" demişti. Kobal, önceki gün verdiği bir röportajda ise bir itirafta bulundu.

Güzel oyuncu, "Bu kadar uzun bir ara planlamamıştım aslında. Tamamen analık diyeyim. Kızlar peş peşe gelmeyi tercih ettiler. Leyla sürprizdi. Lalin 10 aylıkken Leyla'nın sürpriz haberini aldım. Çok hızlı hayal kurarım. Bununla ilgili hemen harekete geçmek isterim, bu da beni bir telaş içine sokabiliyor. Son yıllarda biraz daha sakin, sabırlı olmak üzerine çalışıyorum" dedi.

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