SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Saklambaç Haberleri

Küslük yok! Semiramis Pekkan: "Olur mu öyle şey iki kardeş arasında"

Birbirinden ünlü isim, önceki gün bir markanın lansmanı için Karaköy'de bir araya geldi. Sanat dünyasının renkli simaları basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

AYDIN HAMZA AYDIN HAMZA
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :08 Aralık 2024
Küslük yok! Semiramis Pekkan: Olur mu öyle şey iki kardeş arasında

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Birbirinden ünlü isim, önceki gün bir markanın lansmanı için Karaköy'de bir araya geldi. Sanat dünyasının renkli simaları basın mensuplarının sorularını yanıtladı.


"SON ŞARKISI SANDIM"
Davete katılan Semiramis Pekkan, hayatının çok güzel devam ettiğini dile getirdi. Pekkan, "Ben hiçbir şeyden vazgeçmeden güzelce yaşıyorum" dedi. Ajda Pekkan ile geçtiğimiz aylarda yaşadığı protokol krizini de değerlendiren Semiramis Pekkan, "Yok ayol, olur mu öyle şey iki kardeş arasında. Son şarkısı sandım ben, repertuvarı değiştirdiği için 2 şarkı öne almış o şarkıyı. Orda bir ortalık karıştı. O şarkı normalde hep son şarkısı olurdu yani. Ajda'm durmadan çalışıyor" diyerek konuya açıklık getirdi.

KÖPEĞİYLE REKLAMDA OYNADI
Pekkan, takıları çok sevdiğini dile getirerek, "Baksanıza bir sürü takılarım var, ben çok severim takıları. Takıp takıştırmayı. Bu çalışmada köpeğimde var. İlk profesyonel çalışmasının gelirini de ihtiyacı olan arkadaşlarına bağışladık. Menajerliğini de ben yaptım" diyerek güldü.

İSİM KONUSU BELİRSİZ!

Zeynep Tuğçe Bayat, "Sağlığım el verene kadar doktor kontrolünde çalışmaya devam edeceğim. İsim konusunda da karasız kalmıştık 4 tane seçeneğimiz var şu an ama başka bir yerden isim duyunca bu da olabilir falan oluyorum" dedi.

"ŞANSLI HİSSEDİYORUM"

Boran Kuzum basın mensuplarıyla sohbet etti. Kuzum, "Semiramis Pekkan ve Nebahat Çehre ile birlikte aynı reklam filminde yer aldığım için çok mutluyum. Onlar ile birlikte sette çalışırken, "Vay be. Başardım bir şeyleri" düşüncesine girdim. Onlarla aynı ortamda bulunduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum" dedi.

"BOL BOL ÖĞRENİYORUM"

Müge Boz, "Sürekli okuyorum, araştırıyorum, izliyorum. Hem işim için hem çocuklarım için. Bol bol öğrenmeye çalışıyorum bu sıralar. Öğrenmeyi de çok seviyorum, eğitim almayı, kendimi yenilemeyi. Sık sık kitaplar okuyorum" dedi.

ABARTI SEVMİYOR

Ahsen Eroğlu, "Ben çok sık kozmetik ürünleri kullanırım ama az kullanmaya özen gösteririm. Biraz daha doğal olanı tercih ederek yürüdüm hep. Kendim makyaj yaparım bazen az yapmama rağmen 30 dakika sürüyor ya" diyerek güldü.

"YAKIŞANI BULMAK VE TAŞIYABİLMEK ÖNEMLİ"

Davete katılan Nebahat Çehre, genç nesilden bahsetti. Usta oyuncu, "Ben hep söylüyorum bana yargılamak düşmez diye. Herkesin bir çizgisi bir yaşam tarzı vardır. Hepsi çok zeki, çok iyi olsunlar. Herkes kendine has başarılı" dedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CANLI | Beşar Esad rejimi düştü! Suriye halkı katil oğlu katile tekmeyi BAAS’tı | Şam’da şükür tekbirleri
Staj yapan annelere 6 yıl erken emeklilik fırsatı: Erken borçlan kazançlı çık! Prim şartı var mı? Hangi süreleri kapsıyor?
Başkan Erdoğan’dan Suriye mesajı: Şam rejimi uzattığımız eli idrak edemedi
10 yıl çalışana tazminat: 3600 günü olan kıdem alabilecek! Şartlar neler?
Bakan Işıkhan’dan asgari ücret açıklaması! Milyonların maaşı ne kadar olacak? 2025’te çalışanlara zam formülleri...
Enflasyonu düşürmenin anahtarı gıda fiyatları! Gözler Merkez Bankası’nda
Kartal kaostan çıktı! Beşiktaş derbide Fenerbahçe’yi 1-0 yendi
Anahtarlar Başkan Erdoğan’dan... Gaziantep’te deprem konutları hak sahiplerine teslim edildi | CHP’ye tepki: Halleri içler acısı
Yayman’dan YPG tehdit değil diyen DEM Parti’ye sert ayar: Afrin’den paramotorlarla gelen teröristler kim?
ÖZEL | Veli Kavlak sürprizi! Basın tribününden oyuna teknik müdahale
CANLI | Suriye Milli Ordusu’nun hedefi Münbiç! Terör örgütü YPG/PKK’ya karşı operasyon başladı
Doha’da gündem Suriye! Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Lavrov ve Erakçi ile Astana Formatında toplandı
Özgür Özel kulağına fısıldayan CHP’li vekili sahnede fırçaladı
Okan Buruk’tan flaş 11 kararı! Sivas maçında savunma değişiyor
MİT’ten PKK’ya Süleymaniye’de nokta atışı: PAJK’ın sözde sorumlularından Mürvet Gülsever etkisiz hale getirildi
SON DAKİKA