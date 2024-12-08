Küslük yok! Semiramis Pekkan: "Olur mu öyle şey iki kardeş arasında"

Birbirinden ünlü isim, önceki gün bir markanın lansmanı için Karaköy'de bir araya geldi. Sanat dünyasının renkli simaları basın mensuplarının sorularını yanıtladı.



"SON ŞARKISI SANDIM"

Davete katılan Semiramis Pekkan, hayatının çok güzel devam ettiğini dile getirdi. Pekkan, "Ben hiçbir şeyden vazgeçmeden güzelce yaşıyorum" dedi. Ajda Pekkan ile geçtiğimiz aylarda yaşadığı protokol krizini de değerlendiren Semiramis Pekkan, "Yok ayol, olur mu öyle şey iki kardeş arasında. Son şarkısı sandım ben, repertuvarı değiştirdiği için 2 şarkı öne almış o şarkıyı. Orda bir ortalık karıştı. O şarkı normalde hep son şarkısı olurdu yani. Ajda'm durmadan çalışıyor" diyerek konuya açıklık getirdi.



KÖPEĞİYLE REKLAMDA OYNADI

Pekkan, takıları çok sevdiğini dile getirerek, "Baksanıza bir sürü takılarım var, ben çok severim takıları. Takıp takıştırmayı. Bu çalışmada köpeğimde var. İlk profesyonel çalışmasının gelirini de ihtiyacı olan arkadaşlarına bağışladık. Menajerliğini de ben yaptım" diyerek güldü.



İSİM KONUSU BELİRSİZ!

Zeynep Tuğçe Bayat, "Sağlığım el verene kadar doktor kontrolünde çalışmaya devam edeceğim. İsim konusunda da karasız kalmıştık 4 tane seçeneğimiz var şu an ama başka bir yerden isim duyunca bu da olabilir falan oluyorum" dedi.

"ŞANSLI HİSSEDİYORUM"

Boran Kuzum basın mensuplarıyla sohbet etti. Kuzum, "Semiramis Pekkan ve Nebahat Çehre ile birlikte aynı reklam filminde yer aldığım için çok mutluyum. Onlar ile birlikte sette çalışırken, "Vay be. Başardım bir şeyleri" düşüncesine girdim. Onlarla aynı ortamda bulunduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum" dedi.

"BOL BOL ÖĞRENİYORUM"

Müge Boz, "Sürekli okuyorum, araştırıyorum, izliyorum. Hem işim için hem çocuklarım için. Bol bol öğrenmeye çalışıyorum bu sıralar. Öğrenmeyi de çok seviyorum, eğitim almayı, kendimi yenilemeyi. Sık sık kitaplar okuyorum" dedi.



ABARTI SEVMİYOR

Ahsen Eroğlu, "Ben çok sık kozmetik ürünleri kullanırım ama az kullanmaya özen gösteririm. Biraz daha doğal olanı tercih ederek yürüdüm hep. Kendim makyaj yaparım bazen az yapmama rağmen 30 dakika sürüyor ya" diyerek güldü.

"YAKIŞANI BULMAK VE TAŞIYABİLMEK ÖNEMLİ"

Davete katılan Nebahat Çehre, genç nesilden bahsetti. Usta oyuncu, "Ben hep söylüyorum bana yargılamak düşmez diye. Herkesin bir çizgisi bir yaşam tarzı vardır. Hepsi çok zeki, çok iyi olsunlar. Herkes kendine has başarılı" dedi.