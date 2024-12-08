Güzel oyuncu Özge Yağız başrol oynadığı Safir dizisine övgü yağdırdı: Tarifi imkansız bir gurur

Özge Yağız (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

"SAFİR, BENİM İÇİN TARİFİ İMKANSIZ BİR GURUR"

Yağız, "Safir yolculuğumuzun dünyanın farklı yerlerinden takdir edildiğini görmek tarifi mümkün olmayan harika duygular yaşattı. Maceramızın ekranların ötesinde de yankılandığını o kadar güzel hissettik ki.

Safir'de ki oyunculuklara, çekimlere, rejiye gösterilen ilgi ve takdir başka hiçbir şeyle kıyaslanamazdı. Onurlandırıcı yorumlar duygu seli yaşamamıza sebep oldu. Tüm katılımcıların destekleyici bakışları alkışları salonu kaplayan sıcak bir enerji yarattı" dedi.