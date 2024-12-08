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Güzel oyuncu Özge Yağız başrol oynadığı Safir dizisine övgü yağdırdı: Tarifi imkansız bir gurur

Ünlü oyuncu Özge Yağız, New York’ta gerçekleştirdiği özel çekimde başrol oynadığı atv ekranlarında yayınlanan 'Safir' isimli diziyi öve öve bitiremedi. Yağız, "Safir, benim için tarifi imkansız bir gurur" ifadelerini kullandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :08 Aralık 2024
Güzel oyuncu Özge Yağız başrol oynadığı Safir dizisine övgü yağdırdı: Tarifi imkansız bir gurur

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Başarılı oyuncu Özge Yağız, 52. Uluslararası Emmy Ödülleri için gittiği New York'ta özel bir çekim gerçekleştirdi.

Özge Yağız (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Özge Yağız (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

Oyunculuk tutkusu ve hayallerinden bahseden oyuncu, "Sınırları zorlayacak karakterleri oynamayı istiyorum. Zihinsel ve duygusal olarak sınırlarımı aşmamı sağlayacak tarihi bir figür canlandırmayı çok isterim. Ayrıca benzersiz bir evrende yaşayan, insan üstü yeteneklere sahip bir bilim kurgu karakteri de hayalimdeki roller arasında'' dedi.

Özge Yağız (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Özge Yağız (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

Atv ekranlarında yayınlanan ve başrol oynadığı 'Safir' adlı dizi ile Emmy Ödül Töreni'ne katılan oyuncu dizi hakkında şunları söyledi.

Özge Yağız (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Özge Yağız (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

"SAFİR, BENİM İÇİN TARİFİ İMKANSIZ BİR GURUR"
Yağız, "Safir yolculuğumuzun dünyanın farklı yerlerinden takdir edildiğini görmek tarifi mümkün olmayan harika duygular yaşattı. Maceramızın ekranların ötesinde de yankılandığını o kadar güzel hissettik ki.

Safir'de ki oyunculuklara, çekimlere, rejiye gösterilen ilgi ve takdir başka hiçbir şeyle kıyaslanamazdı. Onurlandırıcı yorumlar duygu seli yaşamamıza sebep oldu. Tüm katılımcıların destekleyici bakışları alkışları salonu kaplayan sıcak bir enerji yarattı" dedi.

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