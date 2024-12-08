Gülşen şov! Gülşen iddialı sahne kıyafetiyle dillere düştü

Gülşen, İstanbul Kongre Merkezi Harbiye Salonu'nda sahne aldı. Bayhan Müzik organizasyonuyla 2024- 2025 İstanbul kış konserleri kapsamında izleyici karşısına çıkan şarkıcı, yine kostümüyle konuşuldu. Kombiniyle sosyal medyada yine gündem olan Gülşen, binlerce hayranına unutulmaz bir gece yaşattı. Seyircilere teşekkür eden şarkıcı, "En mutlu olduğum yerdeyim yani sahne. Bu gece çok güzel başladı. Hiç bitmesin istemiyorum" dedi. Hayranlarını coşturan Gülşen, "Bugün istek şarkıları da söyleyeceğim" diyerek, şarkıları misafirlerine sordu.

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