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Aşklarını ilan ettiler! Wanda Nara genç sevgilisini öpmelere doyamadı

Wanda Nara sevgilisi L-Gante ile ilk kez kamera karşısına geçti. Birlikte samimi pozlar veren ikiliye binlerce yorum yağdı. Bu görüntülerin ardından gözler yıldız futbolcu İcardi’ye çevrildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :08 Aralık 2024
Aşklarını ilan ettiler! Wanda Nara genç sevgilisini öpmelere doyamadı

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Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi ile boşanma aşamasında olan Wanda Nara, kendisinden 13 yaş küçük sevgilisi L-Gante ile aşklarına dolu dizgin devam ediyor. Nara, önceki akşam sevgilisiyle ilk kez bir etkinliğe katıldı ve verdiği samimi görüntüleriyle çok konuşuldu. Mauro Icardi ve eşi Wanda Nara, ihanet haberlerinin ardından mesaj ifşaları, hamilelik ve şiddet iddiaları derken sonunda mahkemelik olmuştu. Olaylı bir boşanma süreci geçiren ikili, son olarak Wanda'nın genç sevgilisi L-Gante ile katıldığı davetteki görüntüleriyle gündeme geldi. 37 yaşındaki model ve sunucu Wanda Nara, kendisinden 13 yaş küçük sevgilisi ünlü rapçi L-Gante ile ilk kez bir etkinliğe katıldı. Birlikte poz veren ikilinin fotoğrafına takipçilerinden yorum yağdı. Nara'nın bu pozuna Icardi'nin nasıl yanıt vereceği merak konusu oldu.

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