Türk oyuncularla buluşacak

Oscar ödüllü yıldızları zirveye taşıyan, oyunculuk dünyasında bir efsane haline gelen Ivana Chubbuck, iki yıl aradan sonra Türk oyuncularla yeniden buluşuyor. Sahnede performans sergileyecek yıldız isimlerin ve izleyici olarak katılacak ünlülerin yarattığı bu büyük buluşma, kısa sürede yılın en çok konuşulan etkinliklerinden biri haline geldi. Etkinliğe izleyici olarak katılacak isimler arasında Ceren Benderlioğlu, Elçin Sangu, Özge Özpirinçci, Helin Kandemir, Fırat Topkorur, Didem Balçın, Can Kızıltuğ, Uğur Çavuşoğlu, Yıldız Çağrı Atiksoy ve daha pek çok ünlü isim, Chubbuck'ın dünyaca ünlü tekniklerine tanıklık edecek.

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