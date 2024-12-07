PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Saklambaç Haberleri

Para hesabı! Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım çifti doğacak oğullarının geleceği için kolları sıvadı

Birkaç ay sonra anne-baba olmayı heyecanla bekleyen Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım çifti, doğacak oğullarının geleceğini şimdiden garanti altına almak için harekete geçti. Çocukları 18 yaşına gelene kadar bankada para biriktirme kararı aldı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :07 Aralık 2024
Para hesabı! Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım çifti doğacak oğullarının geleceği için kolları sıvadı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Yaklaşık bir buçuk yıldır aşk yaşayan oyuncu çift Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım, geçtiğimiz aylarda Roma'da mutluluklarını evlilikle taçlandırmıştı.

Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

4 aylık hamile olan Pınar Deniz, muhabirlerin "Mutluluğun bebekle taçlanmasıyla anne baba oluyorsunuz" sözlerine de "Biz çok mutluyuz. Hayallerimiz bir bir gerçek oluyor" yanıtını vermişti. Birkaç ay sonra oğullarını kucaklarına olan çift, bebeğin ismi hakkında da karar vermediklerini söylemişti.

Pınar Deniz (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Pınar Deniz (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

GELECEĞİ PARLAK OLACAK
Doğacak olan evlatlarının geleceğini şimdiden garanti altına almaya başlayan çift, iddialara göre oğulları için kendilerine özel bir banka hesabı açarak, bu hesaba düzenli para yatırmaya başlamış.

Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

Oğullarının geleceğini daha doğmadan garanti almaya başlayan çiftin, çocukları 18 yaşına gelene kadar bu hesapta para biriktirecekleri de gelen bilgiler arasında.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CANLI | Şam’da patlama! Muhalifler adım adım ilerliyor: Esad Suriye’den kaçtı iddiası
Emekli maaşına 3 yeni destek: Tarih belli oldu! Gözler açıklanacak enflasyon verilerinde I Kimi, nasıl etkileyecek?
Başkan Erdoğan’dan Suriye mesajı: Muhaliflerin hedefi Şam! | Esed’e gel görüşelim dedik gelmedi
Yeni asgari ücret ne kadar olacak? Ara formül gündemde
ABD Federal Mahkemesi’nden TikTok’un yasaklanmasına yeşil ışık
Yenidoğan çetesine 2. dalga operasyon: Gözaltına alınan 15 şüpheliden 11’i tutuklandı! Bebek katillerinin sicili kabarık çıktı
Bakan Fidan Blinken ile görüştü
Fırtına eriyor! Trabzonspor Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldı
Kim Milyoner Olmak İster’de Trakyalı yarışmacı geceye damga vurdu! 200 bin TL değerindeki soruda öyle bir hamle yaptı ki...
441 akademisyenden Herzog’a Gazze tokadı: Fahri doktora verilmesine karşı çıktılar
UEFA’dan ikiyüzlü hareket! Merih için 2 günde karar verenler suspus
Ekonomide risksiz Türkiye! Yıllar sonra ilk... Kredi risk primi o puanın altına indi
HTŞ lideri Cevlani, Amerikan CNN’de boy gösterdi: Bu rejim öldü | PKK/YPG elebaşı Salih Müslim’den eş zamanlı mesaj!
Suriye’ye dönen Muhammed’in Halep’te seçim çağrısı: Türkiye’den başka kimse yönetemez
Feridun Sinirlioğlu Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’nın yeni Genel Sekreteri oldu!
SON DAKİKA