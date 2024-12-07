Para hesabı! Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım çifti doğacak oğullarının geleceği için kolları sıvadı

Yaklaşık bir buçuk yıldır aşk yaşayan oyuncu çift Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım, geçtiğimiz aylarda Roma'da mutluluklarını evlilikle taçlandırmıştı.
Yaklaşık bir buçuk yıldır aşk yaşayan oyuncu çift Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım, geçtiğimiz aylarda Roma'da mutluluklarını evlilikle taçlandırmıştı.
4 aylık hamile olan Pınar Deniz, muhabirlerin "Mutluluğun bebekle taçlanmasıyla anne baba oluyorsunuz" sözlerine de "Biz çok mutluyuz. Hayallerimiz bir bir gerçek oluyor" yanıtını vermişti. Birkaç ay sonra oğullarını kucaklarına olan çift, bebeğin ismi hakkında da karar vermediklerini söylemişti.
GELECEĞİ PARLAK OLACAK
Doğacak olan evlatlarının geleceğini şimdiden garanti altına almaya başlayan çift, iddialara göre oğulları için kendilerine özel bir banka hesabı açarak, bu hesaba düzenli para yatırmaya başlamış.
Oğullarının geleceğini daha doğmadan garanti almaya başlayan çiftin, çocukları 18 yaşına gelene kadar bu hesapta para biriktirecekleri de gelen bilgiler arasında.