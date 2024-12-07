Para hesabı! Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım çifti doğacak oğullarının geleceği için kolları sıvadı

Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

4 aylık hamile olan Pınar Deniz, muhabirlerin "Mutluluğun bebekle taçlanmasıyla anne baba oluyorsunuz" sözlerine de "Biz çok mutluyuz. Hayallerimiz bir bir gerçek oluyor" yanıtını vermişti. Birkaç ay sonra oğullarını kucaklarına olan çift, bebeğin ismi hakkında da karar vermediklerini söylemişti.