Gizem bulunduran I Güzide Duran’a eşi Adnan Aksoy’dan 1 liralık tazminat davası

Eski manken Güzide Duran ve eşi Adnan Aksoy hakkında geçen günlerde ayrılık iddiaları ortaya atıldı. Duran, "Evet doğru, bir süreçten geçiyoruz şu an" dedi.
Eski manken Güzide Duran ve eşi Adnan Aksoy hakkında geçen günlerde ayrılık iddiaları ortaya atıldı. Duran, "Evet doğru, bir süreçten geçiyoruz şu an" dedi.
Ortaya atılan bir iddia Güzide Duran'ın, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile aşk yaşadığı ve gizli gizli görüştüğü yönündeydi.
Mahkemeye başvuran iş insanı, çıkan haberlerin ardından Adnan Aksoy, Güzide Duran'ın son dönemde gizemli davranışlar sergilediğini ve güvenini zedelediğini ileri sürüp boşanma davası açtı.
15 yaşındaki kızlarının velayetini talep eden Aksoy, iddialara göre Güzide Duran'dan 1 lira maddi ve 1 lira manevi tazminat istediği haberleri çıktı. Gözler ise Güzide Duran'a çevrildi. Eski mankenin eşinin bu hareketine nasıl bir cevap vereceği ise şimdiden merak konusu oldu.