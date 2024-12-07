Gizem bulunduran I Güzide Duran’a eşi Adnan Aksoy’dan 1 liralık tazminat davası

Güzide Duran ve eşi Adnan Aksoy (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

15 yaşındaki kızlarının velayetini talep eden Aksoy, iddialara göre Güzide Duran'dan 1 lira maddi ve 1 lira manevi tazminat istediği haberleri çıktı. Gözler ise Güzide Duran'a çevrildi. Eski mankenin eşinin bu hareketine nasıl bir cevap vereceği ise şimdiden merak konusu oldu.