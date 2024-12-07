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Gizem bulun"duran" I Güzide Duran’a eşi Adnan Aksoy’dan 1 liralık tazminat davası

Eski manken Güzide Duran ve eşi Adnan Aksoy arasında sular durulmuyor. Aksoy, "Eşim gizemli davranışlar sergiliyor" diyerek 1 liralık maddi, 1 liralık manevi tazminat davası açtı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :07 Aralık 2024
Gizem bulunduran I Güzide Duran’a eşi Adnan Aksoy’dan 1 liralık tazminat davası

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Eski manken Güzide Duran ve eşi Adnan Aksoy hakkında geçen günlerde ayrılık iddiaları ortaya atıldı. Duran, "Evet doğru, bir süreçten geçiyoruz şu an" dedi.

Güzide Duran (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Güzide Duran (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

Ortaya atılan bir iddia Güzide Duran'ın, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile aşk yaşadığı ve gizli gizli görüştüğü yönündeydi.

Güzide Duran ve Okan Buruk hakkında aşk iddiaları (Takvim.com.tr)Güzide Duran ve Okan Buruk hakkında aşk iddiaları (Takvim.com.tr)

Mahkemeye başvuran iş insanı, çıkan haberlerin ardından Adnan Aksoy, Güzide Duran'ın son dönemde gizemli davranışlar sergilediğini ve güvenini zedelediğini ileri sürüp boşanma davası açtı.

Güzide Duran ve eşi Adnan Aksoy (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Güzide Duran ve eşi Adnan Aksoy (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

15 yaşındaki kızlarının velayetini talep eden Aksoy, iddialara göre Güzide Duran'dan 1 lira maddi ve 1 lira manevi tazminat istediği haberleri çıktı. Gözler ise Güzide Duran'a çevrildi. Eski mankenin eşinin bu hareketine nasıl bir cevap vereceği ise şimdiden merak konusu oldu.

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