"Döner Türkiye’nin" Oyuncu Wilma Elles'den Almanya'ya döner göndermesi

Oyuncu Wilma Elles ve Orhan Kılıç, döneri sahiplenmeye çalışan Almanya için Madera Restoran'da gerçekleşen 'Orada Dur' basın toplantısına katıldı. Bereket Döner Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mevlüt Ceyhun Tekdemir'in ev sahipliğindeki etkinlikte, iki isim basın mensuplarının karşısına çıktı. Dönerin Osmanlı bilgini Takiyeddin Efendi'den ünlü seyyah Evliya Çelebi'ye uzanan dönerin 1000 yıllık sürecini belgelerle sundu. Alman oyuncu Elles, "Almanya'da döner çok seviliyor. Herkes biliyor ki döner Türkiye'nin'' dedi.

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