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"Döner Türkiye’nin" Oyuncu Wilma Elles'den Almanya'ya döner göndermesi

Wilma Elles ve Orhan Kılıç, Almanya'nın döneri sahiplenme çabalarına karşı, Madera Restoran'da düzenlenen basın toplantısına katıldı. Alman oyuncu Elles, "Almanya'da döner çok seviliyor. Herkes biliyor ki döner Türkiye'nin'' dedi.

AYDIN HAMZA AYDIN HAMZA
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :07 Aralık 2024
Döner Türkiye’nin Oyuncu Wilma Elles’den Almanya’ya döner göndermesi

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Oyuncu Wilma Elles ve Orhan Kılıç, döneri sahiplenmeye çalışan Almanya için Madera Restoran'da gerçekleşen 'Orada Dur' basın toplantısına katıldı. Bereket Döner Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mevlüt Ceyhun Tekdemir'in ev sahipliğindeki etkinlikte, iki isim basın mensuplarının karşısına çıktı. Dönerin Osmanlı bilgini Takiyeddin Efendi'den ünlü seyyah Evliya Çelebi'ye uzanan dönerin 1000 yıllık sürecini belgelerle sundu. Alman oyuncu Elles, "Almanya'da döner çok seviliyor. Herkes biliyor ki döner Türkiye'nin'' dedi.

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