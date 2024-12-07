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Adını söy"lee"yemedi! Tuba Büyüküstün Red Sea Film Festivali Jürisinde

Ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün, jüri üyesi olduğu Suudi Arabistan’da düzenlenen “Red Sea Festivali”nin açılış gecesine güzelliğiyle ve zarafetiyle damgasını vurdu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :07 Aralık 2024
Adını söyleeyemedi! Tuba Büyüküstün Red Sea Film Festivali Jürisinde

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Güzel oyuncu, 5-14 Aralık tarihleri arasında düzenlenen ve sinema dünyasının en önemli etkinliklerinden biri olan Red Sea Film Festivali'nde ülkemizi temsil etti. Jüri başkanlığını Emmy Ödüllü efsanevi film yapımcısı ve yönetmeni Spike Lee'nin yaptığı festivalin açılış gecesinde jüri üyeleri tanıtıldı. Spike Lee, jüri üyeleri Minnie Driver, Daniel Dae Kim, Abu Bakr Shawky'le beraber Tuba Büyüküstün'ün adını da anons etmeye çalıştı. Ancak zorlanınca ve peş peşe espri yapınca gülme krizine giren Büyüküstün, oturduğu yerden adını söyledi. Bu arada İngiliz oyuncu ve şarkıcı Minnie Driver, Tuba Büyüküstün'ün elini tutup beraber kahkaha attı. Spike Lee, daha sonra jüri üyelerine teşekkür etti.

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