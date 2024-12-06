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Son model teklif! Tülin Şahin "Victoria's Secret" gecesine damga vurdu

Dünyaca ünlü model Tülin Şahin, 2007 yılında Victoria Secret’dan teklif aldığını söyledi. Şahin, “Önceden imzaladığım sözleşmelerden dolayı o dönem teklifi kabul edemedim” itirafında bulundu.

Doğan Savaş Doğan Savaş
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :06 Aralık 2024
Son model teklif! Tülin Şahin Victoria’s Secret gecesine damga vurdu

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Türkiye'yi temsilen 'Pink Carpet'ta yürüyen ilk Türk model olan Tülin Şahin önceki gün katıldığı Victoria's Secret Türkiye gecesinde büyüledi. Sahnede konuşma yapan süper model, Victoria's Secret yönetimine teşekkür etti. Şahin, "2017'de Shanghai'de 'Pink Carpet'da yürümüş bir model olarak hem ülkem hem de kendi adıma gurur vericiydi. Bunun bir parçası olduğum için onlara teşekkür ediyorum" dedi. Şansa çok inanmadığını söyleyen Şahin, "Bu geldiği noktaya şansa değil, tırnaklarımı kazıya kazıya geldim" ifadelerini kullandı.

NASİP OLMADI!
Gazetecilerin, "Victoria's Secret'dan size teklif gelse podyumda yürür müsünüz?" sorusu üzerine Şahin, "2007 yılında Amerika'daki ajansım üzerinden bana böyle bir teklif yapıldı. Defileye çıkmamı ve markanın yüzlerinden biri olmamı istediler. Fakat o dönem daha önceden imzalana iş sözleşmelerimden dolayı teklifi kabul edemedim, nasip olmadı. Ama gördüğünüz gibi hala birlikte çalışıyoruz. İlerisi için kim bilir?" cevabını verdi.

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