"Seçkin" dost! Ece Seçkin terk edilen köpeği sahiplendi: "Evine hoş geldin Olaff"

Ünlü popçu Ece Seçkin, geçtiğimiz günlerde barınaktan bir köpek sahiplendi. Terk edildiği için üzüntü içinde günler geçiren minik dost, Ece'nin yeni ev arkadaşı oldu. İlk tanışmada büyük bir heyecan yaşayan Seçkin, minik dostunun adını "Olaff" koydu. Yaşadığı travmalar nedeniyle çok korkmuş ve yorgun olan köpek, hızlıca tedaviye alınarak sağlığına kavuşmaya başladı.

Seçkin, "Umarım yaşadığın tüm kötü günler geride kalır. Evine hoş geldin Olaff!" şeklinde duygu dolu sözlerle yeni dostunu karşıladı.