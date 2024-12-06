Kuyruğuma bastı! Pınar Altuğ’dan eşini azarladı iddialarına yanıt!

Pınar Altuğ Atacan ile 2008 yılında evlendiği oyuncu Yağmur Atacan çifti önceki akşam "GQ Men of the Year" ödül törenine katılmıştı. Sık sık kendisinden 9 yaş küçük oyuncu Yağmur Atacan'la gündeme gelen Altuğ, en son eşiyle katıldığı davette topuklu ayakkabı giydiği için eleştirilmişti. Instagram hesabından davetten görüntüleri paylaşan Altuğ, gelen yorumlara da cevap verdi. Altuğ, bir kullanıcının "O değil de adamcağızı son videoda neden azarlıyorsunuz çocuk gibi" yorumuna "Kapıdan girerken kuyruğuma bastı" diye yanıtladı.

"EŞİM RAHATSIZ DEĞİL"

"Zaten uzun boylusunuz neden bu kadar yüksek topuk giyiyorsunuz, eşiniz sizden kısa kalıyor" yorumuna da "Çünkü bence kısa topuk güzel bir şey değil. Ayrıca eşim de bu durumdan hiç rahatsız değil" diyerek aralarında problem olmadığını söyledi.

"KIYMETLİMİZDİR"

Öte yandan Pınar Altuğ'un Zafer Algöz'ün fotoğraf verdiği anlardaki mimikleri de dikkat çekerek eleştirildi. Altuğ, "Kırmızı halıda yere siyah logolar koymuşlardı, onların ortasında durup poz vermek gerekiyordu. Sonrasında da Yağmur'a onu söylüyorum zaten. Zafer Algöz çok kıymetlimizdir" dedi.