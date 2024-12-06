"Hiç diyet yapmadım" Burcu Kıratlı güzellik sırlarını açıkladı

Ekranların yıldız ismi Burcu Kıratlı, önceki gün katıldığı bir davette güzellik sırlarını açıkladı. Kıratlı, "Günlük rutinlerim var. Makyajımı derinlemesine temizliyorum. Cilt bakımlarımı ihmal etmiyorum. Beslenmeme dikkat ediyorum. Hayatımda hiç diyet yapmadım. Genetik olarak şanslıyım. Kilo almıyorum, hızlı yakıyorum" dedi.

YALNIZIM DOSTLARIM

Yeni proje için Kıratlı, senaryolar okuduğunu belirtti. Oyuncu, "Ağır bir kadın dramı oynamayı özledim" diye konuştu. Aşkla ilgili sorulara oyuncu, "Olması gerektiği zaman olacak" ifadelerini kullandı.