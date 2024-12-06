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"Hiç diyet yapmadım" Burcu Kıratlı güzellik sırlarını açıkladı

Ekranların sevilen ismi Burcu Kıratlı, önceki akşam katıldığı bir davette objektiflere yansıdı. Gazetecilerin sorularına yanıt veren Kıratlı, "Cilt bakımlarımı ihmal etmiyorum. Beslenmeme dikkat ediyorum. Hayatımda hiç diyet yapmadım" dedi.

Doğan Savaş Doğan Savaş
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :06 Aralık 2024
Hiç diyet yapmadım Burcu Kıratlı güzellik sırlarını açıkladı

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Ekranların yıldız ismi Burcu Kıratlı, önceki gün katıldığı bir davette güzellik sırlarını açıkladı. Kıratlı, "Günlük rutinlerim var. Makyajımı derinlemesine temizliyorum. Cilt bakımlarımı ihmal etmiyorum. Beslenmeme dikkat ediyorum. Hayatımda hiç diyet yapmadım. Genetik olarak şanslıyım. Kilo almıyorum, hızlı yakıyorum" dedi.

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Yeni proje için Kıratlı, senaryolar okuduğunu belirtti. Oyuncu, "Ağır bir kadın dramı oynamayı özledim" diye konuştu. Aşkla ilgili sorulara oyuncu, "Olması gerektiği zaman olacak" ifadelerini kullandı.

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