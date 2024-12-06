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Cevapsız sorular: Mauro Icardi'nin adını duyan Simge Sağın gülmeye başladı!

Şarkıcı Simge Sağın, önceki gece Arnavutköy'de objektiflere yansıdı. Sağın, gazetecilerin Mauro Icardi ile ilgili aşk iddiaları ve Wanda Nara'nın ayrılığı sonrası Icardi'nin sosyal medya hesabında "Aşkın Olayım" şarkısını paylaşması sorularına sessiz kaldı.

Doğan Savaş Doğan Savaş
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :06 Aralık 2024
Cevapsız sorular: Mauro Icardi’nin adını duyan Simge Sağın gülmeye başladı!

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Şarkıcı Simge Sağın, önceki gece Arnavutköy'deydi.

Mauro Icardi ve Simge Sağın. (Takvim.com.tr foto arşiv)Mauro Icardi ve Simge Sağın. (Takvim.com.tr foto arşiv)

Hızlı adımlarla aracına yönelen Sağın'a, muhabirler tarafından Mauro Icardi ile ilgili aşk iddiaları ve Wanda Nara'nın ayrılığı sonrası Icardi'nin sosyal medya hesabında Sağın'ın "Aşkın Olayım" şarkısını paylaşması soruldu.

Simge Sağın'dan Icari sessizliği. (Takvim Gazetesi)Simge Sağın'dan Icari sessizliği. (Takvim Gazetesi)

Soruları yanıtsız bırakan Simge Sağın, yalnızca "Teşekkür ederim, iyi akşamlar" diyerek aracına bindi ve mekandan ayrıldı.

Simge Sağın'dan Icari sessizliği. (Takvim Gazetesi)Simge Sağın'dan Icari sessizliği. (Takvim Gazetesi)

Aynı zamanda Simge Sağın Icardi'nin adını duyunca gülmeye başladı.

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