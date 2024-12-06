Cevapsız sorular: Mauro Icardi’nin adını duyan Simge Sağın gülmeye başladı!

Mauro Icardi ve Simge Sağın. (Takvim.com.tr foto arşiv)

Hızlı adımlarla aracına yönelen Sağın'a, muhabirler tarafından Mauro Icardi ile ilgili aşk iddiaları ve Wanda Nara'nın ayrılığı sonrası Icardi'nin sosyal medya hesabında Sağın'ın "Aşkın Olayım" şarkısını paylaşması soruldu.