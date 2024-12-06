Cevapsız sorular: Mauro Icardi’nin adını duyan Simge Sağın gülmeye başladı!

Şarkıcı Simge Sağın, önceki gece Arnavutköy'deydi.
Şarkıcı Simge Sağın, önceki gece Arnavutköy'deydi.
Hızlı adımlarla aracına yönelen Sağın'a, muhabirler tarafından Mauro Icardi ile ilgili aşk iddiaları ve Wanda Nara'nın ayrılığı sonrası Icardi'nin sosyal medya hesabında Sağın'ın "Aşkın Olayım" şarkısını paylaşması soruldu.
Soruları yanıtsız bırakan Simge Sağın, yalnızca "Teşekkür ederim, iyi akşamlar" diyerek aracına bindi ve mekandan ayrıldı.
Aynı zamanda Simge Sağın Icardi'nin adını duyunca gülmeye başladı.