"Buruk" Güzide! Okan Buruk'la aşk yaşadığı iddialarına asılsız diyemedi: "İyi akşamlar!"

Güzide Duran. (Instagram)

"ASILSIZ" DİYEMEDİ!

Güzide Duran, Okan Buruk'la olan aşk iddiaları sorulunca, "Arkadaşlar bugün çok güzel bir etkinliğe geldik. Şu an konu bu değil. Zaten biz gereken açıklamayı yaptık" ifadelerini kullandı. Duran "Son olarak neler söyleyeceksiniz? En azından 'Bunlar asılsız haberler' diyebilir miyiz?" sorusunu ise "İyi akşamlar!" diyerek geçiştirdi.