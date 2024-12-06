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"Buruk" Güzide! Okan Buruk'la aşk yaşadığı iddialarına asılsız diyemedi: "İyi akşamlar!"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'la aşk yaşadığı konuşulan Güzide Duran, gazetecilerin “Bu haberler asılsız mı?” sorularını geçiştirince kafalarda soru işareti bıraktı. Duran "Son olarak neler söyleyeceksiniz? En azından 'Bunlar asılsız haberler' diyebilir miyiz?" sorusunu ise "İyi akşamlar!" diyerek cevapladı.

Doğan Savaş Doğan Savaş
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :06 Aralık 2024
Buruk Güzide! Okan Buruk’la aşk yaşadığı iddialarına asılsız diyemedi: İyi akşamlar!

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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve Güzide Duran'ın aşk yaşadığı iddiaları magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk. (Instagram)Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk. (Instagram)

16 yıllık eşi Adnan Aksoy'un boşanma davası açtığı manken Güzide Duran iddiaları kesin bir dille yalanlamıştı.

Güzide Duran. (Instagram)Güzide Duran. (Instagram)

Bu dedikoduları boşanma aşamasındaki eşi Adnan Aksoy'un çıkarmış olabileceğini belirten Duran, akşam saatlerinde basın mensupları tarafından görüntülendi.

Güzide Duran. (Instagram)Güzide Duran. (Instagram)

"ASILSIZ" DİYEMEDİ!
Güzide Duran, Okan Buruk'la olan aşk iddiaları sorulunca, "Arkadaşlar bugün çok güzel bir etkinliğe geldik. Şu an konu bu değil. Zaten biz gereken açıklamayı yaptık" ifadelerini kullandı. Duran "Son olarak neler söyleyeceksiniz? En azından 'Bunlar asılsız haberler' diyebilir miyiz?" sorusunu ise "İyi akşamlar!" diyerek geçiştirdi.

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