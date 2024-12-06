"Beni biriyle yakıştırın" İrem Derici Arnavutköy'de görüntülendi

İrem Derici, önceki gece Arnavutköy'de bir mekandan çıkarken görüntülendi. Mekandan neşeli bir şekilde çıkan Derici, merdivenlerden inerken "Aman aman kim geliyor, kral geliyor, kraliçe geliyor" şarkısını söyleyerek dikkatleri üzerine çekti. Kendisiyle ilgili esprili bir çıkışta bulunan Derici, "Siz beni kiminle yakıştırıyorsunuz? Beni biriyle yakıştırın, haber yapın" dedi. Muhabirlerin "Hasan Can Kaya ile yakışırsınız" yorumuna ise kahkahalarla, "Allah belanızı vermesin ya" şeklinde yanıt verdi.

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