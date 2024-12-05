Hülya Avşar açtı ağzını yumdu gözünü: "Eşit olduklarını kanıtlasınlar"

Ünlü oyuncu Hülya Avşar, önceki gün Yeniköy'de bir mekana girerken objektiflere yansıdı.
Ünlü oyuncu Hülya Avşar, önceki gün Yeniköy'de bir mekana girerken objektiflere yansıdı.
Keyfi yerinde olan ve gazetecilerle ayaküstü sohbet eden Avşar, "Setlerde kadın ve erkek eşitliği olmadığı söyleniyor, siz hiç böyle bir şey yaşadınız mı?" sorusuna, "Ben kendi eşitliğimi kendim sağladığım için ben öyle bir şey yaşamadım. Yani anlayacağınız ağlamayana meme yok..." ifadelerini kullandı.
"KANITLASINLAR"
Konuyla ilgili sözlerine devam eden Avşar kızı, "Bana hiçbir erkek başrol oyuncusu benden üstün olduğunu söyleyemez. Saygınlık açısından da yapamaz. Şimdiki oyuncular 'biz eşitiz' diye ağlayacaklarına eşit olduklarını kanıtlasınlar" diyerek bu duruma bakış açısının bu şekilde olduğunu söyledi.
Çok uzun yıllardır hayatına kimseye almayan ünlü sanatçı, "Yeni yılda yeni bir aşk olur mu?" sorusuna yine tarzıyla cevap vererek "Deli miyim ben!" şeklinde konuştu.