Holding start veriyor! İlk bölümüyle bu akşam 20.00’de atv’de!

"Holding"in konusu şöyle; Dünya serbest dalış şampiyonu Aydan Türker, yeni rekor dalışına hazırlanmaktadır. En büyük sevdası olan dalıştan elde ettiği tüm geliri, özel eğitim ihtiyacı olan çocukların da dahil olduğu okullarını ayakta tutmak için kullanmaktadır. Bu okullardan biri, hayatına Fırat'ı ve komiser Kerem'i getirecektir.



Ülkenin en büyük holdinglerinden Altınordu Holding, Aydan Türker'in sponsorudur. Osman Altınordu liderliğinde kızları Ebru, Ceyda ve Sema'nın başarılarıyla günden güne güçlenen holdingin bu parlak imajının ardında; büyük güç savaşları, aile kavgaları ve karanlık bir geçmiş gizlenmektedir.