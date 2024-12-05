PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Saklambaç Haberleri

Çok yakışıyorlar! Yasemin Özilhan Etiler'de görüntülendi

Yasemin Özilhan, önceki gün Etiler'de objektiflere yansıdı. Gazetecilerle ayaküstü sohbet eden Özilhan, yakın arkadaşı Kerem Bursin'in Melisa Tapan Sabancı ile olan birlikteliği hakkında "Kerem yakın arkadaşımız... Melisa ile birbirine çok yakışıyor" dedi.

AYDIN HAMZA AYDIN HAMZA
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :05 Aralık 2024
Çok yakışıyorlar! Yasemin Özilhan Etiler’de görüntülendi

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Yasemin Özilhan, önceki gün Etiler'de tırnakçıdan çıkarken görüntülendi. Gazetecilerle sohbet eden Özilhan, "Çocukları okuldan almaya gidiyorum. O yüzden biraz acelem var. Bu arada Yılbaşı'nda ailecek İstanbul'da olacağız" dedi. Yakın arkadaşı Kerem Bursin'in Melisa Tapan Sabancı ile olan birlikteliğinden de bahseden Özilhan, "Kerem yakın arkadaşımız... Melisa ile birbirine çok yakışıyor. Kerem şimdi Çeşme'de sinema filmi çekiyor. Müsait olduğunda hep birlikte yemek yiyeceğiz" şeklinde konuştu.


"GİZLİ TUTUYORLARDI"

Özilhan, geçtiğimizde günlerde Kerem Bursin ve Melisa Tapan Sabancı aşkı için, "Yeni değil, 6 ay oldu. Gizli tutuyorlardı. Sonunda duyuldu. Kerem yoğun olduğu için daha bir araya gelemedik. Ama Kerem mutlu gayet keyfi yerinde" demişti.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CHP’de Özgür Özel’e karşı ayaklanma! Kaygılıyız bildirisinin mimarı Kılıçdaroğlu mu? İsim isim ikinci zoom cuntasına imza atanlar
2025 yılında memur ve emekli ne alacak? Ocak zammına 5 formül: Taban aylık 14 bin TL’yi aşar
CHP’den ikinci Mavi Vatan skandalı! İlhan Uzgel Esad ve YPG’nin sözcüsü oldu: Halep’i almak mı lazımdı?
Cari açığın ilacı toprak altında! 420 milyar dolarlık 5 bin ton altın çıkarılmayı bekliyor
Paşa’ya farklı Fırtına! Şenol Güneş kadrosunu belirledi: Barisic, Visca ve Serdar’a ilk 11’de görev verecek
CANLI | Suriye’de harita değiştiren 7 gün! Muhalifler Hama’ya girdi, rejim Humus’a çekiliyor, SMO Münbiç’e ilerliyor | Azez’de TSK konvoyu
Halep’te sinsi oyun mu? HTŞ’nin karanlık lideri Cevlani’den fesih ve geçici kurul açıklaması... Kafalarda soru işareti
CANLI ANLATIM | 13.duruşma tamamlandı! Yenidoğan Çetesi davasında ara karar: Tutuklu sayısı yükseldi
Avrupa’da siyasi kriz! Almanya’da sonra Fransa’da da hükümet düştü
Başkan Erdoğan’dan Japonya Veliaht Prensi Fumihito’ya özel hediye
Narin Güran’ın avucunda ve kıyafetinde kıl bulunmuştu! DNA’lar eşleşti | Kriminal rapor ilk kez A Haber’de!
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıkladı: Türkiye’nin meşru çıkarları için Suriye’deyiz! | Özgür Özel’e İran ayarı | Esad rejimine PKK tepkisi
SON DAKİKA | Türkiye’deki Suriyeliler dönecek mi? İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’dan açıklama: Göçmenlerin yüzde 42’si Halepli
Donald Trump’ın Ukrayna planı! NATO masası dağılacak mı? Müzakere yoksa silah da yok
Victor Osimhen Galatasaray kararını verdi! Transferin seyri değişecek
SON DAKİKA