Çok yakışıyorlar! Yasemin Özilhan Etiler’de görüntülendi

Yasemin Özilhan, önceki gün Etiler'de tırnakçıdan çıkarken görüntülendi. Gazetecilerle sohbet eden Özilhan, "Çocukları okuldan almaya gidiyorum. O yüzden biraz acelem var. Bu arada Yılbaşı'nda ailecek İstanbul'da olacağız" dedi. Yakın arkadaşı Kerem Bursin'in Melisa Tapan Sabancı ile olan birlikteliğinden de bahseden Özilhan, "Kerem yakın arkadaşımız... Melisa ile birbirine çok yakışıyor. Kerem şimdi Çeşme'de sinema filmi çekiyor. Müsait olduğunda hep birlikte yemek yiyeceğiz" şeklinde konuştu.



"GİZLİ TUTUYORLARDI"

Özilhan, geçtiğimizde günlerde Kerem Bursin ve Melisa Tapan Sabancı aşkı için, "Yeni değil, 6 ay oldu. Gizli tutuyorlardı. Sonunda duyuldu. Kerem yoğun olduğu için daha bir araya gelemedik. Ama Kerem mutlu gayet keyfi yerinde" demişti.